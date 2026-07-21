Conductor de ‘Hoy’ sufre aparatosa caída en plena transmisión EN VIVO: ¡Fue ayudado por compañeros! VIDEO

La transmisión en vivo del programa Hoy vivió un momento curioso la mañana de este martes 21 de julio, luego de que uno de sus conductores sufriera una fuerte caída mientras participaba en una de las dinámicas del matutino de Televisa. Te mostramos los detalles.

Conductores del programa Hoy / Redes sociales

¿Quién es el conductor de Hoy que sufrió una caída este 21 de julio?

El protagonista del incidente fue Nicola Porcella, conductor y modelo peruano que forma parte del programa Hoy desde hace varios meses.

La escena fue captada completamente por las cámaras del matutino, por lo que los televidentes pudieron observar la reacción de sus compañeros, quienes también se acercaron a ayudar al peruano:

Nicola Porcella se cayó porque traía unos zapatitos muy elegantes. Programa Hoy

La caída del conductor ya es viral y ha generado un sinfín de chistes y memes.

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Nicola Porcella sufrió caída en el programa ‘Hoy’ / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la caída que sufrió Nicola Porcella en Hoy?

Todo ocurrió mientras Nicola Porcella participaba en una dinámica organizada dentro Hoy, cuando de repente el conductor perdió el equilibrio y terminó cayendo de forma aparatosa frente a las cámaras.

Las imágenes muestran cuando el también actor quedó tendido sobre el piso durante algunos instantes, lo que provocó la inmediata preocupación de quienes compartían el foro con él. Mientras intentaba recuperarse, varios de sus compañeros se acercaron para preguntarle si se encontraba bien y brindarle apoyo.

Hasta el momento no se ha informado que Nicola haya sufrido lesiones derivadas de la caída, por lo que todo apunta a que el incidente quedó únicamente en un fuerte susto tanto para él como para sus seguidores.

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¿En qué programas de la televisión mexicana ha participado Nicola Porcella?

Nicola Porcella un conductor de televisión, actor, modelo y exparticipante de realities que se hizo famoso en su país gracias a su participación en programas de competencia y, posteriormente, consolidando su carrera en México.

Antes de incursionar en el mundo del entretenimiento, practicó fútbol de manera profesional en las categorías inferiores del Club Alianza Lima y también formó parte de equipos como FBC Melgar.

Su salto a la fama llegó en 2012 al integrarse al reality peruano Esto es guerra, para más adelante también participar en Combate, otro exitoso programa de competencia física.

En 2023 formó parte del elenco de La casa de los famosos México, espacio donde se convirtió en unos de los favoritos por la audiencia.

Tras su paso por el programa, comenzó a desarrollar una carrera en la televisión mexicana. Después Nicola integró como conductor invitado y posteriormente como parte del elenco del programa Hoy, además de participar en distintos programas y telenovelas de Televisa.

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