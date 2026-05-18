¿Nicola Porcella al borde de la muerte? Circula VIDEO del conductor en pleno desfile, ¡Pasó por cables de alta tensión!

Nicola Porcella, el actor y conductor peruano, protagonizó un momento que ya es viral en redes sociales, luego de estar casi al borde de la muerte durante un reciente desfile en el que participó como celebridad. Te contamos lo que pasó.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Por qué Nicola Porcella estuvo al borde de la muerte?

El actor y conductor peruano Nicola Porcella participó en la Feria del Mango 2026, celebrada en Medellín de Bravo. Lo que parecía una presentación festiva y llena de alegría terminó generando preocupación entre los asistentes.

Videos difundidos en distintas plataformas muestran al también modelo interactuando con el público, bailando, saludando y lanzando besos durante el recorrido del carnaval.

Sin embargo, en varios momentos tuvo que agacharse abruptamente para evitar cables de alta tensión y ramas de árboles que se encontraban peligrosamente cerca de su cabeza:

El peruano Nicole Pocella fue contratado para ir en un desfile por la Feria del Mango en Medellín de Bravo, sin saber que iba a estar esquivando cables de alta tensión. Video en redes sociales

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a la cercanía con la que los cables pasaron frente al rostro del peruano, provocando una ola de comentarios entre usuarios de redes sociales que calificaron la situación como “muy peligrosa”, ya que, de no darse cuenta, pudo estar en peligro su vida. Sin embargo, todo quedó en un susto.

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Qué perro oso. El peruano Nicole Pocella fue contratado para ir en un desfile por la Feria del Mango en Medellín de Bravo, sin saber que iba a estar esquivando cables de alta tensión. Así la improvisación del alcalde Samuel Acosta, ni eso puede hacer bien pic.twitter.com/qXvtCf5EeR — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) May 17, 2026

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre su reciente participación en un desfile?

Nicola Porcella no ha hecho comentarios referentes a lo sucedido durante el desfile, solo ha agradecido a la gente por el recibimiento y por todo lo vivido el fin de semana.

Internautas sí han opinado sobre el tema, asegurando que la organización del evento dejó mucho que desear, y puso en riesgo directo al peruano:



“El pend... que diseñó la carroza de dónde lo sacaron”,

“Estuvo en peligro su vida, se expuso mucho”

“Pobre, por lo menos no le pasó nada” y,

“Qué perro oso”.

Nicola no sufrió ningún problema en cuanto al tema, pues ha seguido compartiendo videos de su fin de semana, así como su participación en Hoy soy el chef, el reality del programa matutino de Televisa.

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Nicola Porcella tras desfile / nicolaporcella12

¿Quién es Nicola Porcella y en qué programas ha salido?

Nicola Porcella es un actor, modelo y conductor que se ha hecho famoso gracias a su participación en programas de competencia, y posteriormente por su incursión en la actuación y la televisión mexicana.

Antes de convertirse en celebridad, Nicola tuvo interés en el deporte, especialmente en el futbol. Durante su juventud jugó en categorías menores de clubes peruanos y también practicó otras disciplinas deportivas.

Su salto a la fama llegó con el reality peruano Esto es guerra, uno de los programas más populares de competencia física en su país.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 2023 cuando ingresó a La casa de los famosos México. Su participación lo convirtió en uno de los favoritos de la temporada y le abrió nuevas oportunidades laborales en la televisión mexicana.

También participó en el matutino Hoy y en diferentes eventos públicos, desfiles y campañas publicitarias.

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