¿Nicola Porcella ya tiene pareja? El peruano aclara si ya le robaron el corazón: “Es preciosa”

El actor y exparticipante de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Nicola Porcella, habló con la prensa, que no dudó en preguntarle si tenía novia, luego de diversos rumores en los últimos días.

El peruano habló y reveló esto. ¿Será que cupido ya lo flechó?

Nicola Porcella contestó a la prensa si ya tiene novia. / Foto: IG: @nicolaporcella12.

Puedes leer: ¿Alessandra Rosaldo no se le pasa el coraje? Enfurece por filtración de millonaria fortuna de Eugenio Derbez

¿Nicola Porcella ya tiene pareja?

La prensa le preguntó a Nicola Porcella si ya tenía novia tras los rumores en redes sociales.

Luego de que se le vio con la influencer Brianda Deyanara, al artista se le preguntó si andaban y formalizarían una relación amorosa.

“No, es mi amiga, es mi amiga. Somos amigos. Brianda es preciosa. Toda la vida ha sido preciosa, pero es mi amiga, la quiero mucho. La conozco hace bastante”. Nicola Porcella.

Por lo tanto, Nicola Porcella dejó ver que sigue soltero y no tiene pareja, ni relación con alguien en este momento, pese a los rumores que habían surgido hace unos días en redes sociales.

También puedes leer: Yahir revela rutina de ejercicio y muestra su escultural y musculoso cuerpo; enciende las redes | FOTOS

¿Cuál fue el vídeo donde se ve a Nicola Porcella con una mujer?

Durante el fin de semana pasado, se dio a conocer un video donde se ve a Nicola Porcella en el evento del Supernova Génesis 2026 acompañado de una misteriosa mujer.

En el breve material que se compartió en redes sociales, se aprecia a una mujer que está al lado del peruano. Ante esto, seguidores del actor comenzaron con los rumores de que ya podría estar saliendo con alguien.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que estuvo con Nicola Porcella y fue captada en video. ¿Habría sido Brianda Deyanara?

Puedes leer: Integrante de Hoy sufre fuerte regaño en ¡plena transmisión EN VIVO!: ¿Será despedido? Esto pasó VIDEO

¿Quién es Nicola Porcella?

Tal y como se mencionó, Nicola Porcella es un actor y exparticipante de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Tiene actualmente 38 años de edad y es originario de Perú.

En su país natal era futbolista. Gracias a su participación en ‘La casa de los famosos México’ ganó notoriedad y comenzó a actuar en diversos programas para la televisión.

Los proyectos para la pantalla chica y algunas series en donde Nicola Porcella ha participado son:



Soltero cotizado.

Te volveré a encontrar.

Esto es guerra.

El amor no tiene receta.

La guarida del infierno.

Todo por amor.

Amanecer

Nicola Porcella cuenta con varios proyectos en la televisión tras su participación en ‘La casa de los famosos México’. / Foto: Redes sociales.

Tras su participación en ‘La casa de los famosos México’ y al haber obtenido el segundo lugar, donde resultó ganadora Wendy Guevara, se le comenzó a especular un romance con la influencer, esto debido a la buena relación de amistad que tienen.

En repetidas ocasiones, ambos han declarado que existe únicamente amistad y no hay relación más allá de eso.

Otra de las mujeres con las que se le ha relacionado al actor es con la influencer Karime Pindter. De igual manera, ambos han declarado únicamente ser amigos y quererse mucho.