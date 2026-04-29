Integrante de Hoy sufre fuerte regaño en ¡plena transmisión EN VIVO!: ¿Será despedido? Esto pasó VIDEO

Momentos de mucha tensión y nervios vivió el elenco del programa de televisión ‘Hoy’, luego de que uno de sus integrantes recibiera un fuerte regaño en plena transmisión en vivo. ¿De quién se trata? ¿Fue justificable? Acá te decimos todo lo que pasó.

¿Quién fue el integrante de ‘Hoy’ que resultó regañado en plena transmisión en vivo? / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es el integrante de Hoy que fue duramente regañado en plena transmisión en vivo?

El integrante de ‘Hoy’ que recibió un regaño fue el Diablito, quien se encuentra participando en el concurso ‘Hoy soy el chef’, que cumple dos semanas de arranque.

Uno de los momentos no pasó desapercibido por el jurado, quien notó un error que cometió el comediante mientras preparaba uno de los platillos.

La jueza Teresa Rodríguez se percató de que el Diablito colocó una cuchara en su mano para posteriormente degustar la salsa que estaba preparando él y su pareja.

“Te chupaste los dedos o las manos en algún momento”. Teresa Rodríguez.

El enojo de la jueza fue tanto por hacer dicha acción de saborear el alimento con la mano y porque el comediante devolvió la cuchara al plato donde estaba preparando la salsa.

En pleno concurso y totalmente en vivo, la jueza no tuvo piedad y exhibió el momento, dejando ver el nerviosismo del Diablito y Adriana Leal, su compañera de concurso.

“Puse nada más la salsa aquí. Chupé y tiré la cuchara”. El Diablito.

El Diablito recibió el regaño de la jueza, quien le argumentó que no se debe hacer este tipo de acciones por higiene y que siempre debe usarse una cuchara limpia distinta.

El equipo recibió una calificación secreta, por lo que se desconoce qué tanto afectó haberse chupado las manos para probar la salsa y regresar la cuchara al platón. Sin embargo, el también conductor no ha sido descalificado o despedido de la competencia. Por esta razón, se cree que todavía continúa en el concurso.

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¿Quién es el Diablito?

Mauricio Barrientos, mejor conocido como el Diablito, es un reconocido comediante que ha ganado popularidad por su aparición en diversos programas de televisión y en algunas películas, destacando el humor que lo caracteriza.

Fue reconocido por los diferentes sketches que realizaba en la pantalla chica. Además de tener varias participaciones con otros comediantes como el payaso Platanito.

Entre los diferentes proyectos que cuenta su carrera artística y en el medio se encuentran:



“Duelo de comediantes”.

“Motel Diablito”.

” Lol: Last One Laughing”.

“Tod@s caen”.

“Compadres”.

“Se busca comediante”.

El Diablito es un destacado comediante de la televisión mexicana. / Foto: Redes sociales.

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¿Quiénes son los concursantes de ‘Hoy soy el Chef?

‘Hoy soy chef’ del programa ‘Hoy’ es un concurso del matutino que comenzó el 20 de abril de este 2026, donde parejas de famosos compiten bajo presión en una cocina.

La competencia es totalmente en vivo con retos diarios y cada semana hay una eliminación. Los concursantes de ‘Hoy soy chef’ son:

