Erik Rubín presume romántico viaje a Londes al lado de su novia Geraldine Zárate; ella publica FOTOS en redes

Un viaje envidiable fue el que presumió el cantante Erik Rubín, quien se encuentra felizmente enamorado al lado de su novia Geraldine Zárate. Ambos estuvieron en Londres, donde compartieron fotografías de los momentos románticos que vivió la pareja. ¡Acá te dejamos estos bellos momentos!

Erik Rubín salió de viaje al lado de su pareja Geraldine Zárate. / Foto: IG: @erikrubinoficial.

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¿Cuáles fueron las fotografías del viaje de Erik Rubín con su novia Geraldine Zárate?

Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín, compartió en sus historias de Instagram el viaje a Londres que hicieron, donde se les ve felizmente enamorados.

Cerca del Big Ben y del Puente de la Torre fueron algunos de los lugares que ambos visitaron durante la noche y aprovecharon para tomarse fotografías en lo que sería uno de sus muchos viajes como pareja.

Luego de que revelaron las fotografías los seguidores del cantante reaccionaran con comentarios positivos en redes sociales, al destacar lo enamorado que se encuentra Erik Rubín:



"¡Viaje de sueño! ¡Felicidades a la pareja!”.

“Muchas felicidades y buenos deseos a ambos”.

"¡Un viaje a Londres! ¿Qué más romántico puede haber?”.

“Suerte y por más momentos como este”.

"¡Qué envidiable! ¡Lucen tan bonitos juntos”.

"¿Dónde será la siguiente salidita como pareja? ¡Muchas felicidades a los dos ".

Geraldine Zárate comparte fotografías del viaje de Londres al lado de su novio Erik Rubín. / Foto: Instagam/@gerzo27.

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¿Quién es Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín?

Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín, está alejada de la vida pública del entretenimiento en comparación con el cantante. Actualmente ocupa el cargo de directora de innovación en el consorcio gastronómico Taquearte.

La marca de comida cuenta con varias sucursales en la Ciudad de México y el Estado de México. Por lo tanto, Zárate ha desarrollado presencia en el sector restaurantero.

Zárate labora en la gestión de diferentes proyectos de innovación y marketing, por lo que es la encargada de impulsar iniciativas que vinculan la gastronomía con la cultura y el arte mexicano.

Geraldine Zárate es la novia actual de Erik Rubín. / Foto: Instagram/@gerzo27.

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¿Cuándo inició la relación de Erik Rubín y Geraldine Zárate?

A finales de marzo de este 2026, a Erik Rubín se le vio con Geraldine Zárate, lo que comenzó a suponer una posible relación entre ambos sin que hasta ese momento confirmaran un noviazgo.

Fue hasta mediados de abril cuando el cantante reveló que tenía una relación amorosa con Zárate, luego de que se dieran a conocer fotografías de ambos en un viaje a Guatemala.