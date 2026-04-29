La casa de los famosos: Nueva participante entra al reality y es ¿expareja de un habitante? ¡Así se anunció!

La nueva temporada de La casa de los famosos ha dejado varias polémicas, desde presuntos fraudes, hasta discusiones que han encendido las redes sociales. Ahora, anunciaron el ingreso de una nueva habitante, quien resulta ser la exnovia de un actual participante. ¿Habrá reconciliación?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Quién es la nueva participante de La casa de los famosos 2026?

El ingreso de Jeni de la Vega a La casa de los famosos 2026 se confirmó el 28 de abril. Su participación forma parte de una estrategia del programa para aumentar la audiencia y generar mayor interacción en redes sociales, según diversos reportes.

Su entrada ha sorprendido a internautas, ya que De la Vega mantuvo un “vínculo sentimental” con uno de los participantes. En redes, ya especulan que podría existir una reconciliación.

Jeni participó en Los 50, otro conocido reality, por lo que ya ha tenido experiencia en programas de ese estilo. ¿Protagonizará nuevas polémicas?

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¿Quién es la “expareja” de Jeni de la Vega en La casa de los famosos 2026?

La llegada de Jeni de la Vega ha causado sorpresa en los participantes, especialmente en Josh Martínez, influencer con quien mantuvo una “relación” durante su paso por Los 50.

Curvy Zelma fue la encargada de presentarla ante todos. Antes de recorrer la casa la cantante dirigió unas breves palabras al grupo:

“ Gracias por su recibimiento, la verdad porque estaba un poquito nerviosa, porque pensé que me iban a recibir como que (con rechazo). Pero, la verdad es que fue un tren que pasó y no pude decir que ‘no’ a la oportunidad. (...) No vengo predispuesta a absolutamente nada ”, dijo Jeni.

Posteriormente, tanto Josh como Jeni hablaron de su relación en Los 50, él se dijo sorprendido pero... ¿no cierra la puerta a algo?

No he hablado con ella, pero me da mucha felicidad, sé que es una persona muy linda por dentro y por fuera, y a ver qué pasa. Yo estoy sin palabras. Josh Martínez

Por su parte, Jeni fue cuestionada sobre su vínculo con Josh, a lo que respondió: “ Fue algo muy corto, estábamos creando una amistad, pero no pasó absolutamente nada entre Josh y yo. Ya pasó, algo que no se concretó en el momento, yo pienso que tampoco hay que traer el pasado, al presente ”, sentenció Jeni.

A lo largo de la noche más reciente en La casa de los famosos, Jeni de la Vega habló con otras habitantes sobre este vínculo con Josh, aceptando que durante Los 50 estaban creando algo “bonito”, pero tras la eliminación de Martínez, dejaron de estar juntos. ¿Se viene romance?

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¿Quién es Jeni de la Vega y cuáles son sus exparejas?

Jeni de la Vega es una modelo y conductora, su salto a la fama ocurrió gracias a su participación en el programa Enamorándonos.

A partir de ahí, su presencia en televisión se expandió hacia distintos espacios en cadenas como MVS, Multimedios y Bandamax. Además de su trabajo en conducción, Jeni ha incursionado como modelo en videos musicales de agrupaciones populares como ‘El Recodo’ y ‘Grupo Firme’.

En paralelo, ha creado una gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida.

En lo amoroso, ha sido vinculada con otras figuras del espectáculo, como: Peso Pluma, Eleazar Gómez y rumores con Lupillo Rivera y José Manuel Figueroa.

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