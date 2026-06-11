La casa de los famosos 2026: Filtran votaciones del reality a unas horas de la gran final, ¿quién ganaría?

A unas pocas horas de la gran final de La casa de los famosos 2026, se han filtrado las presuntas votaciones del reality a solo unas horas de definir al gran ganador de la sexta temporada, quien se llevará un premio de 200 mil dólares.

La casa de los famosos 2026: ¿Quién ganaría según filtración de votaciones?

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos 2026?

La más reciente eliminación antes de la gran final de La casa de los famosos 2026 fue la de Stefano Piccioni, quien abandonó la competencia durante la gala del 10 de junio de 2026. Con su salida, el reality entró en su etapa definitiva.

Los cinco participantes que lograron avanzar hasta la última noche del reality son:



Josh Martínez,

Luis Coronel,

Fabio Agostini,

Celinee Santos y

Yoridan Martínez.

Aunque muchos tenían a Curvy Zelma como una de las grandes favoritas, su salida hace dos días sorprendió a la audiencia del reality. ¿Quién ganará según filtraciones en redes sociales?

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Finalistas La casa de los famosos 2026: ¿Quién gana? / IG: lacasadelosfamosostlmd

¿Quién es el participante que presuntamente ganará La casa de los famosos 2026 según filtraciones?

La gala final de La casa de los famosos 2026 genera gran expectación, esto debido a diversas filtraciones de votaciones que presuntamente corresponden a la página del reality.

La página conocida como “Oshi en vivo” mostró en redes una encuesta que, presuntamente, corresponden a las votaciones finales de La casa de los famosos 2026. Según los datos de dicho video, así irían las encuestas:



Celinee: 34%,

Fabio: 33.9%,

Luis Coronel: 15.4%,

Stefano (antes de ser eliminado): 5.5%,

Josh: 5.3% y,

Yoridán: 5.2%.

Basado en diferentes publicaciones y rumores, Celinee sería la gran ganadora del reality. Fabio, según dichas votaciones, sería el otro gran favorito, pues los porcentajes están bastante parejos. No obstante, toso se sabrá hasta la final. Por esta razón, todo lo anterior queda en puntual calidad de rumor.

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¿Cuándo y a qué hora será la gran final de La casa de los famosos 2026?

La espera está por terminar en La casa de los famosos 2026, ya que la sexta temporada del reality terminará este jueves 11 de junio de 2026.

De acuerdo con la programación oficial, la emisión comenzará a las 7:00 de la noche (hora del Este), 6:00 de la tarde (hora del Centro de México) y 4:00 de la tarde (hora del Pacífico).

Además, algunos exparticipantes de La casa de los famosos 2026 también han sido relacionados sentimentalmente.

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