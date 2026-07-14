Horacio Pancheri responde a Caeli por acusaciones de supuestas conductas indebidas: “Se quiso colgar de mí”

Después de que Caeli revelara que Horacio Pancheri de La casa de los famosos llegó a ‘rozarla’ indebidamente con supuestas pruebas, el exhabitante le contesta: “No sé qué hace, no sé a qué se dedica. Se quiso colgar de mí saliendo del show… Hay que tomarlo de quien viene”.

¿Qué más dijo Horacio Pancheri sobre las declaraciones que Caeli hizo sobre él? ¿y qué otros participantes confirman o niegan lo sucedido? Te contamos.

Horacio Pancheri asegura que Caeli, su excompañera de La casa de los famosos de Telemundo, se quiso colgar de su fama. / Fotos: Archivo TVNotas, TikTok ‘Vida By Gí’ y redes sociales ‘Vida By Gí’ y redes sociales

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¿Qué respondió Horacio Pancheri a las declaraciones que Caeli hizo sobre él al salir de ‘La casa de los famosos de Telemundo’?

Horacio Pancheri asegura que Caeli, su excompañera de La casa de los famosos de Telemundo, se quiso colgar de su fama, ya que al salir del reality show lo señaló de supuestamente acercársele de más y rozarla de manera indebida cuando estuvieron en el programa.

Ante las declaraciones de la influencer, le preguntamos a Horacio, quien al escuchar el nombre de Caeli primero nos dijo: “¿Con quién?”, para después añadir: “Lo tomo de quien viene. No sé qué hace, no sé a qué se dedica. Se quiso colgar de mí saliendo del show”. Además añadió lo siguiente:

Siempre dijo que fui un caballero con ella. Entonces, hay que tomarlo de quien viene, de Caeli. Quiere buscar algo para… No hay que darle importancia”. Horacio Pancheri

Stefano Piccioni acusó a Pancheri de supuestamente coquetear con la influencer en la casa / Fotos: Archivo TVNotas, TikTok ‘Vida By Gí’ y redes sociales ‘Vida By Gí’ y redes sociales

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¿Qué pasó entre Caeli y Horacio Pancheri en La casa de los famosos de Telemundo?

En la más reciente temporada del reality producido por Telemundo, Caeli y Horacio pasaron de ser aliados a peores enemigos, cuando el actor argentino nominó a Kenzo, el novio de la influencer.

Además, durante el reality hubo señalamientos de un integrante del equipo contrario, Stefano Piccioni, de que, a pesar de estar casado, Horacio aparentemente coqueteaba con Caeli.

Aunque dentro de ‘La casa’ ella condenó estos comentarios y los negó rotundamente, hace unas semanas dijo que, al salir del programa y ver los videos, efectivamente el actor se le acercaba de más y la jalaba de la cintura, lo cual no era normal, y había algo extraño.

En el reality, Caeli y Horacio empezaron como aliados y terminaron como enemigos / Fotos: Archivo TVNotas, TikTok ‘Vida By Gí’ y redes sociales ‘Vida By Gí’ y redes sociales

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¿Qué dijo la pareja de Horacio Pancheri sobre las declaraciones de Caeli?

Cuando le preguntamos a Horacio qué opina su esposa, la diseñadora de arte y arquitecta venezolana Isa Valero, sobre lo de Caeli, él la llamó para que acudiera a donde nos estaba dando la entrevista, y ella nos dijo, en repetidas ocasiones: “¿De quién?”, como aparentando que no entendía de quién le hablábamos. A lo que Horacio añadió: “Caeli, te mando besos”.

¿Qué dijo la pareja de Horacio Pancheri sobre las declaraciones de Caeli? / Fotos: Archivo TVNotas, TikTok ‘Vida By Gí’ y redes sociales ‘Vida By Gí’ y redes sociales

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¿Qué pasó con Horacio Pancheri después de ‘La casa de los famosos de Telemundo’?

Por otra parte, el actor nos comentó cómo se encontraba tras el reality. “Me siento bien, volviendo a la vida real, con la familia, mis amigos. Fue una experiencia muy buena, intensa. Estuve 16 semanas."Aprendí y me conocí mucho. La verdad es que el objetivo lo cumplí”.

El actor hizo un balance de lo vivido en La casa de los famosos:

“Lo mejor fue haber sabido cómo manejar muchas emociones, extrañar a la familia, valorar lo que uno tiene. Lo peor, la toxicidad de la gente, la falta de respeto, la vulgaridad, la mala educación de muchos jugadores… Estar lejos de mi esposa y mi hijo”. Horacio Pancheri

El actor hizo un balance de lo vivido en La casa de los famosos: / Fotos: Archivo TVNotas, TikTok ‘Vida By Gí’ y redes sociales ‘Vida By Gí’ y redes sociales

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¿Qué dijo Horacio Pancheri del apodo de ‘Ceniciento’ que le pusieron en ‘La casa de los famosos’?

A Horacio, al inicio, en el reality le pusieron un mote que parecía ofensivo, ya que limpiaba toda la casa, pero con el tiempo se convirtió en un halago para él. “Me dijeron ‘Ceniciento’, y yo como que: ‘Pues sí, lo soy’. Me molestó la forma (en que se lo señalaron), pero en mi vida real soy así: Una persona a la que le gusta limpiar, ordenar, cooperar, ayudar a las personas con las que trabajo. Soy pulcro y lo que me dijeron fue un piropo para mí”.

Dentro del programa, Horacio conformó, junto con varios famosos, como Laura Zapata y Lupita Jones, entre otros, un equipo llamado ‘Guerreros de la luz’, pero han recibido muchos ataques y hubo hasta quien los denominó ‘Guerreros de Lucifer’.

Horacio Pancheri / Redes sociales

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¿Qué dijo Horacio Pancheri sobre las críticas que recibe en redes sociales tras su paso por ‘La casa de los famosos’?

Finalmente, nos dijo cómo lleva las críticas que ha recibido en redes sociales.

“Siempre hay hate. Es bueno y malo. A veces es muy ofensivo. Hay que saber cómo lidiar y trabajar con este… Al final hay gente que te critica porque quiere estar en tu lugar, ser tú, vivir tu vida. A los haters siempre les mando muchos besos y bendiciones”. Horacio Pancheri

¿Qué dijo Caeli sobre Horacio Pancheri? / Redes sociales

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¿Qué dijo Caeli sobre los presuntos tocamientos indebidos de Horacio Pancheri?

Las declaraciones de Caeli se hicieron por medio de un en vivo a través de redes sociales en el que le preguntaron sobre la forma en que su compañero de la casa se acercaba a ella:

“¿Saben qué me impresionó? A mí, saliendito, antes de ver los videos, mi familia y amigas me dijeron: ‘Oye, de Horacio, ¿tú sí sentías algo, como que te tiraba miradas o que de repente te rozaba así (se tocó el brazo)?’ Y yo contesté: ‘En realidad no’.... “

Caeli continuó hablando: De verdad, ya viendo los videos, dije: ‘Wow, ese tipo sí se me acercaba de más’... Hay uno, donde estoy con el top azul, después de un posicionamiento, y él como que me hace a un lado y se ve cómo me pasa la mano así (se toca por encima del busto). Wey, hasta cómo me voltea a ver así. Yo sí dije: ‘¿Qué onda?’. Hay varios clips... Por estar en el juego o distraída, nunca me di cuenta, porque eran momentitos... Ahí sí había algo extraño. Stefano tuvo razón”

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