Caeli revela que participante de La casa de los famosos llegó a “rozarla” indebidamente: ¡Confirma pruebas!

La atención vuelve a La casa de los famosos 2026, aún cuando ya terminó de manera definitiva y polémica. Esta vez, la influencer y creadora de contenido, Caeli, reaccionó a una serie de videos virales en redes sociales y que muestran a un exparticipante que presuntamente “la tocaba de manera indebida”. ¿Quién?

¿A qué exhabitante de La casa de los famosos 2026 acusó Caeli de tocamientos?

¿En qué lugar quedó Caeli en La casa de los famosos 6?

Caeli no logró avanzar hasta la final de La casa de los famosos. La creadora de contenido se convirtió en la decimoquinta participante eliminada del reality el 2 de junio de 2026, a tan solo unos días de que se celebrara la gran final.

Aún cuando era una de las participantes favoritas por el público, debido a su comunidad digital de millones de seguidores, no fue suficiente para poder llegar a la recta final del reality.

Cabe destacar que Caeli, a pesar de su eliminación, logró conectar con Kenzo, otro participante de La casa de los famosos, con quien parece ser, llevará su relación sentimental al siguiente nivel.

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¿En qué lugar quedó Caeli en La casa de los famosos? / Redes sociales

¿A qué participante de La casa de los famosos acusó Caeli de “acercarse indebidamente”?

Todo comenzó en una reciente transmisión en vivo de Caeli, cuando fue cuestionada por internautas sobre los “acercamientos” que presuntamente Horacio Pancheri tenía hacia ella en diferentes momentos en el reality.

Caeli aceptó no haberse dado cuenta de manera inmediata, si no fue a raíz de videos mostrados por amigos que comenzó a percatarse de lo ocurrido con Pancheri. Ante esto, la youtuber comentó:

Ese tipo sí se me acercaba de más. (...) Hay uno donde estoy con el top azul después del posicionamiento y él como que me hace a un lado y se ve cómo me pasa la mano así (por encima del pecho). Caeli

Ese no fue el único momento de ese presunto acercamiento de Horacio, pues relató una segunda ocasión en la que sintió un roce aún mayor:

Él me jala para sentarme, pero me jala de la cintura, cosas que no son normales. Yo nunca me di cuenta porque eran momentitos. Hay otro en el que me rozaba la pierna y yo ya viendo los videos dije ‘ahí sí había algo extraño’. Caeli

Según relató, el ritmo acelerado de la competencia y la constante tensión del reality pudieron haber hecho que no identificara ciertas situaciones.

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¿Cómo reaccionó Horacio Pancheri a los comentarios de Caeli?

Hasta el momento, Horacio Pancheri, ex de Marimar Vega, no ha emitido una respuesta a las declaraciones realizadas por Caeli ni sobre los videos que circulan en redes sociales.

Ante la polémica, varios internautas aseguraron que lo dicho por la creadora de contenido es verdad, siendo miles de comentarios en los que también tachan a Horacio de “mano larga”:



“Fue lo que dijo Stefano, él sí se dio cuenta”,

“Horacio no ha visto esos clips, no ha dicho nada” y,

“Ella solo quiere llamar la atención”.

Caeli estuvo en constante polémica y enfrentamiento con Curvy Zelma y Celinee Santos, por lo que su participación en el reality no pasó desapercibida.

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