¿Luis Fernando Peña está cansado de que lo recuerden por Amarte duele? Rompe el silencio y dice: “Ya estuvo”

A más de cinco años de que los actores de Amarte duele se volvieron a reunir, Luis Fernando Peña se sinceró sobre el impacto que ha tenido la película en su trayectoria profesional, pues a más de dos décadas de su estreno sigue siendo recordado por el personaje de ‘Ulises’… ¿Está cansado de eso? ¡Aquí te contamos!

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Amarte Duele, poster de película del año 2000 / Redes sociales

¿Cómo fue el último reencuentro de los actores de Amarte duele?

Aunque recientemente Martha Higareda y Poncho Herrera se reencontraron, fue en plena pandemia cuando la mayor parte del elenco de la película mexicana logró reunirse virtualmente para compartir el impacto que tuvo el filme en sus carreras.

Fue a través del programa 24 x segundo de Óscar Uriel donde personalidades como Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Ximena Sariñana, Zaide Silvia y Armando Hernández hicieron confesiones sobre lo que vivieron dentro y fuera de los foros de grabación.

En ese entonces, Luis Fernando Peña contó que, pese a los años que han pasado desde que la película se estrenó, hay gente que le sigue gritando en la calle: “Renata”, uno de los diálogos más icónicos del filme; ¿situación que actualmente lo tiene cansado?

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¿Luis Fernando Peña está cansado de que lo recuerden por Amarte duele? / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Luis Fernando Peña quiere que lo dejen de recordar por su personaje en Amarte duele?

En el pódcast ‘Mixologando’ de José Eduardo Derbez, quien enfrenta rumores de separación de Paola Dalay, Luis Fernando Peña confesó que en algún momento llegó a estar cansado de que se le reconociera por su trabajo en Amarte duele.

“Hubo un momento donde sí, no lo voy a negar, de pronto sí era así de: ‘Ya, ya estuvo, he hecho muchas cosas más’”, recordó junto al hijo de Eugenio Derbez; sin embargo, aseguró que hoy en día es algo que agradece, ya que le permite mantenerse vigente.

“Hoy día estoy bien en paz con ese pasado. O sea, creo que volteas atrás, ves que hace más de 23 años hicimos esa película y hay chamacos que no habían nacido en ese entonces y hoy es como: ¿Usted es el de ‘Amar te duele?” Luis Fernando Peña

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Luis Fernando Peña agradece seguir vigente por Amarte duele.

¿Qué recuerdo físico conserva Luis Fernando Peña de Amarte duele?

Pese a que Luis Fernando Peña ha participado en otros proyectos como Teresa, Mi secreto y Clade 406, su trabajo en Amarte duele es todo un hito en su carrera, tanto que hasta conserva uno de los objetos que acompañó al personaje de Ulises a lo largo del filme.

Se trata del collar de conchas marinas: “Lo tengo yo, el original. Sí le he calculado, yo creo que sí me dan una feria por él. Si lo subastamos, yo creo que sí, unos cinco o seis ceritos sí le estamos sacando”. De acuerdo con Luis Fernando Peña, lo tiene enmarcado en un cuadro, pues lo considera “un gran recuerdo”.

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