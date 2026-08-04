¿Juan Soler le fue infiel a Paulina Mercado? La conductora reacciona a posible escenas íntimas con otra mujer

Hace unos meses, Paulina Mercado, conductora de ‘Sale el sol’, se volvió tendencia tras contar una peculiar anécdota en la que ¡olvidó a su bebé en el gimnasio!

Ahora, la presentadora volvió a vivir un momento incómodo, pero esta vez relacionado con su relación con el actor Juan Soler. Paulina fue cuestionada sobre las escenas íntimas que su pareja llega a protagonizar con otras actrices como parte de su trabajo. ¿Le dan celos? Así reaccionó.

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Juan Soler y Paulina Mercado. / Redes sociales

¿Juan Soler estuvo con otra mujer en la cama?

En realidad, no ocurrió nada entre Juan Soler y otra mujer. Todo se trató de una situación hipotética que surgió durante una dinámica en el matutino ‘Sale el Sol’, donde Paulina Mercado es conductora.

En el segmento, que consiste en plantear preguntas incómodas a los presentadores, llegó el turno de Paulina y Joanna Vega-Biestro quiso ponerla a prueba. Le preguntó cómo reaccionaría si Juan Soler tuviera que grabar una escena con alto contenido romántico e intimidad física con otra actriz que, para rematar, fuera la mejor amiga de Paulina.

La conductora tuvo tres posibles respuestas para elegir: aparecer de sorpresa en el set, “cobrarse” la escena esa misma noche o hacerse la relajada frente a la situación, aunque en el fondo sintiera muchos celos.

Antes de conocer su respuesta, sus compañeros hicieron sus propias apuestas. La mayoría consideró que Paulina intentaría mostrarse tranquila, aunque en el fondo seguramente sentiría celos.

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Paulina Mercado y Juan Soler. / Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Mercado sobre las escenas íntimas de Juan Soler?

La respuesta de Paulina no sorprendió al resto de los conductores, pues de inmediato eligió la última opción: hacerse la relajada, aunque por dentro los celos terminarían haciendo de las suyas.

La presentadora reconoció que una situación así sí le haría sentir feo, pues aseguró que “no es de peluche”, dejando claro que, aunque intentaría tomárselo con calma, no sería indiferente ante ese escenario con su pareja.

“Me hago la relajada, pero, a ver... No soy de peluche, siento feo.” Paulina Mercado

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Paulina Mercado y Juan Soler?

En diversas entrevistas, Paulina Mercado ha contado que su historia de amor con Juan Soler surgió de manera muy natural. Aunque desde que lo conoció le pareció atractivo, en aquel momento ninguno de los dos imaginaba que terminarían juntos, pues ambos tenían pareja.

Se conocieron en 2022, cuando coincidieron en los foros de Imagen TV durante las grabaciones de ‘Sale el Sol’. Al principio, su relación se limitó a una amistad y comenzaron a convivir junto con otros compañeros del programa. Sin embargo, Paulina ha contado que, durante las reuniones y salidas grupales, ella y Juan siempre terminaban platicando entre ellos y descubrieron que tenían muchas cosas en común.

Fue después de que ambos terminaron sus respectivas relaciones cuando Juan Soler se animó a invitarla a salir a solas.

Mientras se encontraban en un supermercado, Paulina y Juan fueron captados juntos, lo que rápidamente desató rumores sobre un posible romance entre ellos. Lejos de incomodarse por las especulaciones, ambos tomaron la situación con humor y hasta vieron aquellos rumores como el “pretexto” perfecto para darse una oportunidad.

Anteriormente, Paulina ya había participado en una dinámica similar en la que incluso, ¡se hablaba de una infidelidad a Juan Soler!

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