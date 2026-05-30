¿Paulina Mercado le fue infiel a Juan Soler? Captan a la conductora de Sale el sol ¿besándose con otro hombre?

Paulina Mercado está en medio de la polémica por un video en el que aparece ¿besando a otro hombre? La situación ya generó reacciones debido a que ella está en una relación con Juan Soler ¿ruptura? ¡Te contamos qué fue lo que pasó!

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Paulina Mercado y el beso con otro hombre que generó rumores sobre Juan Soler. / Redes sociales

¿Quien es el ex esposo de Paulina Mercado?

Durante su participación en el podcast de Yordi Rosado, Paulina Mercado dio detalles sobre las relaciones sentimentales que tuvo antes de comenzar su historia de amor con Juan Soler. Frente al actor, la conductora recordó cómo fueron algunas etapas importantes de su vida amorosa y explicó que, tras terminar una relación de nueve años, atravesó un proceso complicado para reconstruirse emocionalmente. Además, habló de su ex esposo, Pablo Ojeda:

“Estuve casada 15 años con un gran hombre que hoy es mi mejor amigo y padre de mis hijos. Nos divorciamos porque nos dimos por hecho”. Paulina Mercado.

Paulina Mercado también recordó uno de los momentos más complicados de su vida sentimental al hablar de una ruptura que, según contó, la dejó emocionalmente afectada durante mucho tiempo. “Cuando terminé con esta pareja se me cayó el mundo a pedazos, me rompí por dentro, reconstruirme fue muy complicado para mí”, expresó al recordar aquella etapa.

Después de esa experiencia, la conductora explicó que decidió darse la oportunidad de salir con distintas personas porque sentía que nunca había vivido esa etapa de conocer gente y tener citas. “Yo voy a salir con muchos. He permitido muchísimas veces hacer lo que ustedes quieran y no, en esta ocasión voy a hacer lo que yo quiera”, recordó la conductora.

Paulina Mercado explicó que aquella relación avanzó durante varios meses, pero finalmente decidió ponerle fin para no dejar de lado su propia forma de ser. “Por no perderlo me iba a perder a mí. Y decidí perderlo a él”, comentó. También recordó que en algún momento le dijo a la persona con la que salía.

“Corté con una pareja con la que estuve 9 años. Voy a salir contigo y con muchísimos más”, mientras él le respondió que quería exclusividad. Aunque aseguró que disfrutó mucho esa etapa, señaló que sus diferencias en creencias, educación y forma de ver la vida terminaron separándolos.

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Captan a Paulina Mercado besando a otro hombre tras hablar de sus relaciones frente a Juan Soler. / Redes sociales

¿Con quipen se besó Paulina Mercado en Sale el sol?

¡Todo se trató de ficción! No hubo ninguna infidelidad a Juan Solre. Durante una dinámica de la sección “Usted, ¿qué haría?” en Sale el Sol, Paulina Mercado participó en una representación relacionada con un caso de infidelidad familiar. En la historia presentada, la conductora interpretó a la hermana involucrada sentimentalmente con el prometido de otra mujer, situación que generó reacciones y comentarios entre los conductores del programa.

En medio de la dinámica, Paulina siguió el juego del caso planteado y expresó: “Entonces le ofrecería una disculpa y luego entonces le digo: ‘Pero el amor es el amor. Nos amamos, nos adoramos, así que nos vamos a ir a vivir juntos’. Y le pagaba terapia de por vida”, comentó entre risas mientras analizaban la situación ficticia presentada en el programa.

Por su parte, el doctor Pepe Bandera participó como el novio que no llegaba a la iglesia para la boda del caso dramatizado. “El problema aquí no soy yo, son ellas. Pero yo estoy enamorado de Paulina”, respondió durante la representación, provocando risas entre los presentes en el foro.

Tras ese intercambio, Paulina Mercado se levantó de su lugar y ambos fingieron darse un beso en la boca mientras se cubrían con las manos y se abrazaban, como parte del momento humorístico que realizaron frente a cámaras durante la emisión del programa. Así que no, no hubo infidelidad a Juan Soler.

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¡¿Le puso el cuerno?! Captan a Paulina Mercado besando a otro hombre y salpican a Juan Soler. / Redes sociales

¿Quién es Paulina Mercado?

Paulina Mercado es una conductora mexicana, que recientemente recordó a sus exparejas, nacida el 30 de junio de 1972 en la Ciudad de México. Inició su carrera en TV Azteca, donde tuvo sus primeras oportunidades frente a las cámaras y comenzó a desarrollar una trayectoria dentro de la televisión nacional.

A lo largo de más de 13 años de carrera en la conducción, Paulina ha participado en distintos programas de entretenimiento y opinión. Entre los proyectos en los que ha trabajado se encuentran Los del 7, Ellas arriba, Barra de opinión y Sale el Sol, emisión de Imagen Televisión en la que actualmente forma parte del elenco principal.

Además de su trabajo en televisión, Paulina Mercado también ha compartido distintos momentos de su vida personal y profesional a través de entrevistas y redes sociales, donde mantiene cercanía con el público que ha seguido su trayectoria dentro de la televisión mexicana.

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