La conductora Miroslava Montemayor rompe el silencio; anuncia diagnóstico que la dejó sin movilidad: “Complicado”

Miroslava Montemayor sorprendió tras someterse a una cirugía al compartir detalles sobre el problema de salud que enfrenta desde hace tiempo y que, según relató, afectó severamente su cadera. La conductora de deportes habló sobre la enfermedad que padece y cómo esta situación impactó su movilidad y su vida cotidiana, ¿qué le pasó y qué se sabe sobre su diagnóstico? Aquí te contamos los detalles.

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Miroslava Montemayor enfrenta problemas de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Miroslava Montemayor?

Miroslava Montemayor informó a su audiencia que haría una pausa en sus actividades profesionales debido a un tema de salud que requería atención. A través de un mensaje, explicó el motivo de su ausencia y la decisión de enfocarse en su recuperación durante ese periodo.

“Les tengo que dar un anuncio: estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse en las peores instancias; entonces me iré a arreglar esa pierna”. Miroslava Montemayor.

En marzo, estas fueron las declaraciones que hizo la conductora durante la emisión del programa de TNT Sports sin revelar los detalles de por qué se sometería a cirugía.

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Miroslava Montemayor habla de la enfermedad que afectó sus huesos y su recuperación. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Miroslava Montemayor?

La conductora Miroslava Montemayor compartió en redes sociales detalles sobre el diagnóstico médico que recibió después de atravesar diversos problemas de salud relacionados con sus huesos y movilidad. La presentadora explicó en redes sociales que, además de una fractura en la cadera derecha, también enfrentó lesiones en la columna vertebral y complicaciones en la cadera izquierda, situación que se fue desarrollando con el paso del tiempo mientras buscaba respuestas médicas.

“No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda, esto no pasó de la noche a la mañana y se llama osteomalacia inducida por tumor o también llamada osteomalacia oncogénica considerada una enfermedad ultra rara y con solo 22 casos registrados en México”. Miroslava Montemayor.

Además, Montemayor relató que su diagnóstico llegó dos años después de que comenzaran los síntomas, periodo en el que distintas molestias fueron confundidas con otros padecimientos, lo que complicó encontrar el origen del problema. La conductora también explicó que actualmente su recuperación ha mostrado avances y que poco a poco ha recuperado fuerza en los huesos tras recibir atención médica especializada.

“Hoy mis dolores ya casi desaparecen y mis huesos están regresando poco a poco a ser fuertes de nuevo, me gustaría pronto compartir más a fondo mis síntomas que se llegaron a confundir con otras enfermedades y por lo cual fue tan complicado encontrar la causa raíz desde hace dos años cuando comenzó esta pesadilla”, agregó la conductora, quien también dedicó un mensaje de agradecimiento a los médicos que participaron en su tratamiento.

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Miroslava Montemayor revela duro diagnóstico. / Redes sociales

¿Qué es la osteomalacia oncogénica, enfermedad que padece Miroslava Montemayor?

La osteomalacia oncogénica, enfermedad que reveló que tiene Miroslava Montemayor, es un padecimiento poco común que afecta directamente la fortaleza de los huesos. De acuerdo con información de sitios especializados como Orphanet y MedlinePlus, esta condición provoca que el cuerpo pierda fosfato a través de los riñones, un mineral necesario para mantener huesos fuertes, lo que puede ocasionar fracturas, dolor constante y dificultades para caminar o moverse.

Especialistas explican que esta enfermedad suele tardar años en detectarse porque sus síntomas pueden confundirse con otros problemas físicos o musculares. Según reportes médicos recopilados por NORD, en muchos casos las personas comienzan con cansancio, molestias en la espalda, piernas o cadera, hasta que aparecen fracturas o desgaste en los huesos. La literatura médica también señala que existen pocos casos documentados en el mundo, por lo que encontrar el diagnóstico correcto puede tomar tiempo.

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