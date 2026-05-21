Paulina Mercado habría incomodado a Juan Soler; le presume a los hombres con quienes estuvo, ¿celos? VIDEO

Paulina Mercado sorprendió al hablar sobre algunas de sus relaciones pasadas frente a su actual pareja, Juan Soler. Mientras compartía anécdotas y reflexiones sobre experiencias amorosas anteriores, las miradas también se centraron en la reacción del actor, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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¿Se puso celoso? Paulina Mercado presume sus ex frente a Juan Soler. / Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Mercado sobre sus ex?

Durante su participación en el podcast de Yordi Rosado, Paulina Mercado dio detalles sobre las relaciones sentimentales que tuvo antes de comenzar su historia con Juan Soler. Frente al actor, la conductora recordó cómo fueron algunas etapas importantes de su vida amorosa y explicó que, tras terminar una relación de nueve años, atravesó un proceso complicado para reconstruirse emocionalmente.

“Estuve casada 15 años con un gran hombre que hoy es mi mejor amigo y padre de mis hijos. Nos divorciamos porque nos dimos por hecho” Paulina Mercado.

Más adelante también recordó el impacto que tuvo otra separación en su vida: “Cuando terminé con esta pareja se me cayó el mundo a pedazos, me rompí por dentro, reconstruirme fue muy complicado para mí”.

La conductora también contó que, después de esa ruptura, tomó la decisión de salir con distintas personas porque sentía que nunca había vivido esa etapa de conocer gente y tener citas. Según relató, uno de esos romances comenzó de manera inesperada luego de una larga conversación en un restaurante, aunque finalmente la relación no prosperó debido a diferencias personales y de estilo de vida. “Yo voy a salir con muchos. He permitido muchísimas veces hacer lo que ustedes quieran y no, en esta ocasión voy a hacer lo que yo quiera”, recordó Paulina sobre lo que pensaba en aquel momento de su vida.

Finalmente, explicó por qué decidió terminar aquella relación: “Por no perderlo me iba a perder a mí. Y decidí perderlo a él”, agregó.

En otro momento de la charla, Paulina Mercado recordó cómo comenzó aquella etapa en la que decidió darse la oportunidad de salir con otras personas tras varios años de relaciones largas. La conductora contó que, después de una cita que disfrutó especialmente, el hombre con quien salía le preguntó si estaba viendo a alguien más y ella respondió con honestidad sobre la manera en que quería vivir ese momento personal.

“Corté con una pareja con la que estuve 9 años. Voy a salir contigo y con muchísimos más. ¿A poco no está supercool?”, relató Paulina entre risas al recordar la conversación. Según contó, la respuesta que recibió fue completamente distinta a lo que esperaba: “Me dijo: ‘No, no está cool. Para nada se me hace chistoso. Si vas a salir conmigo, quiero que haya exclusividad’”, dijo Mercado.

Más adelante, la conductora explicó que aunque la relación avanzó y estuvieron juntos alrededor de 10 meses, con el tiempo comenzaron a notar diferencias importantes entre ambos. Paulina Mercado aseguró que disfrutó esa etapa y habló positivamente de la persona con quien salió; sin embargo, reconoció que sus maneras de ver la vida terminaron separándolos.

Además, recordó que “fue un cuate encantador, tipazo. Me la pasé increíble con él, pero nuestra educación, creencias y formas de ver la vida eran muy distintas”, compartió. También señaló que una de las diferencias surgía alrededor de su trabajo como conductora y de la manera en que ella se mostraba públicamente: “Yo no quería dejar de ser yo”.

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¿Paulina Mercadi puso celoso a Juan Soler? / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Juan Soler a las declaraciones de las exparejas de Paulina Mercado?

Paulina Mercado sorprendió al recordar una anécdota ocurrida antes de iniciar su relación con Juan Soler. La conductora contó que, cuando ambos todavía eran amigos, el actor incluso llegó a darle consejos sobre cómo arreglarse para un viaje que tendría con el hombre con quién estaba saliendo en ese momento y duró 10 meses.

“En medio de esto, Juan me daba consejos. La primera vez que me fui de viaje con este cuate, Juan me dijo: ‘¿Qué ponerte para conquistarlo?’”, recordó la conductora entre risas mientras narraba la historia frente a las cámaras. En ese momento, el actor reaccionó inmediatamente al escuchar nuevamente la anécdota y comentó: “Otra vez lo va a contar”.

Paulina Mercaro continuó relatando que Juan Soler le sugirió un look específico para sorprender a la persona con la que salía en aquel entonces. Según explicó, el actor le recomendó algo sencillo y natural, detalle que terminó provocando risas durante la charla y algunas reacciones por parte del propio Juan mientras escuchaba cómo ella revivía ese momento de su amistad.

“No salgas con esas tangas que son super corrientes, ¿quieres conquistarlo? Ponte un calzón cachetero, pero de algodón blanco y una camisa blanca y sales de la regadera con el pelo mojado, como que no quiere la cosa y se va a volver loco”, recordó Paulina sobre los consejos que le dio Juan soler. Después, entre bromas, agregó: “Sí funcionó, ahí tengo mi calzón cachetero”.

Sin embargo, usuarios señalaron que el actor probablemente se incomodó por las muecas que hacía al escuchar a su pareja. No obstante, se desconoce si en verdad se molestó.

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Juan Soler reacciona a confesiones de Paulina Mercado. / Redes sociales

¿Paulina Mercado reutiliza su ropa interior con Juan Soler?

La conversación tomó un tono más relajado cuando Yordi Rosado intervino para bromear sobre la anécdota del “calzón cachetero” que Juan Soler le recomendó usar a Paulina Mercado durante una de sus antiguas citas. Entre risas, el conductor preguntó: “Digan que no han vuelto a usar ese calzón cachetero”, provocando que todos reaccionaran inmediatamente en el estudio.

Juan Soler también siguió el juego y respondió entre carcajadas: “Sí, y la camisa también”, comentario que generó todavía más risas durante el pódcast. Con el paso del tiempo, tanto Paulina como Juan terminaron las relaciones que tenían en aquel momento y su amistad comenzó a tomar otro rumbo. Según contó la conductora, después de un tiempo el actor finalmente la invitó a salir, aunque la primera respuesta que recibió no fue la que esperaba.

Paulina Mercado recordó que inicialmente le dijo que no a Juan Soler cuando él la invitó a salir, pues todavía mantenía la idea de no involucrarse sentimentalmente con alguien cercano a su entorno laboral. Sin embargo, más adelante cambió de opinión y aceptó darse la oportunidad de conocerlo desde otro lugar.

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