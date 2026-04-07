¿Karime Pindter negó el friendzoneo de Yordi Rosado? Esto dijo sobre su supuesta relación con el conductor

La cercanía entre Karime Pindter y Yordi Rosado volvió a encender las redes sociales luego de que un video de YouTube los colocara en el centro de la conversación. El video en cuestión fue el Depa tour, donde el conductor visitó el penthouse de la influencer, lo que rápidamente generó especulaciones entre los seguidores por la “química” que mostraron frente a cámara.

Aunque desde un inicio el contenido solamente parecía una colaboración más de sus carreras, lo cierto es que los usuarios comenzaron a analizar los gestos, comentarios y reacciones entre ellos. Ante esto, Karime Pindter ya rompió el silencio y aclaró lo que hay realmente entre ellos. ¿Desmintió a Yordi? Aquí te contamos.

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Crecen los rumores sobre una posible relación entre Yordi Rosado y Karime Pindter / Captura de pantalla Youtube

¿Por qué dicen que Yordi Rosado y Karime Pindter tendrían una relación sentimental?

El origen del rumor se remonta al video publicado el 11 de marzo en el canal propio de Yordi Rosado en YouTube, donde visitó el departamento de Karime Pindter. Durante el clip, la influencer mostró varios espacios de su casa, durante el recorrido se le vio interactuar con el conductor de manera cercana y con mucha confianza.

Por lo que sus seguidores comenzaron a señalar una “química” entre ellos, destacando un momento donde Karime le enseñó a Yordi un cuadro con metas personales, sin mostrarlo a cámara directamente, Yordi notó que había una fotografía de él dentro del cuadro. Ante esto, Karime explicó que se trataba de un proyecto que le gustaría realizar con él.

Otro de los fragmentos que recorrió las redes sociales, fue durante una conversación en la terraza del penthouse. En ese momento, Yordi y Karime hablaron sobre un asador nuevo que tiene la influencer. En ese momento el intercambio entre los artistas fue:



Karime Pindter: “No he estrenado mi asador, Yordi. ¿Qué vamos a hacer al respecto?”

Yorid Rosado: “Pues necesitas un hombre que te lo venga a estrenar”

Karime: “Sí”

Yordi: “Ah, bueno, pues entonces más bien vengo y preparamos”

Tras esto, pasaron a una mesa donde se sentaron uno a lado del otro y sostuvieron una charla sobre el matrimonio, lo que también llamó la atención por los seguidores, luego de que se le cuestionara a Karime su deseaba casarse algún día, a lo que la influencer condicionó que él estuviera presente.

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Yordi Rosado y Karime Pindter / Captura de pantalla

¿Qué dijo Yordi Rosado con respecto a las especulaciones de una relación con Karime Pindter?

Cuando el tema alcanzó mayor viralidad, Yordi Rosado reapareció en redes sociales con una publicación que muchos usuarios y seguidores lo interpretaron como una respuesta indirecta a los rumores de relación con Karime Pindter.

El conductor compartió imágenes junto a su familia y su pareja actual, mostrando momentos personales e íntimos. En una de las fotografías: aparece besando a su novia, lo que los usuarios lo interpretaron como una clara señal de su situación sentimental actual. Las imágenes estaban acompañadas de un mensaje, en él escribió:

“Fin de semana de mucho amor y familia”. Yordi Rosado

La publicación llegó justo cuando el “shippeo” con Karime estaba en tendencia, lo que provocó que usuarios debatieran si se trataba de una coincidencia o una forma de frenar las especulaciones.

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Yordi Rosado y su novia / Francisco Mancera y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Karime Pinter sobre los rumores con Yordi Rosado?

Tras el revuelo en redes sociales, Karime Pindter fue cuestionada directamente por la prensa sobre el tipo de relación que tiene con Yordi Rosado y los rumores que surgieron a raíz de su video. Durante el encuentro, la influencer contesto de manera contundente:

“Yordi es de mis amigos más entrañables y queridos de este medio, es mi gran amigo desde hace muchos años… nos shippearon, pero ni al caso” Karime Pindter

Además, reconoció que está al tanto de la situación sentimental actual del conductor:

“Yo sé que él tiene a su novia de años, para mí es un gran ejemplo, un hombre que adoro y no va por ahí la cosa”. Yordi Rosado

Por otro lado, Karime también explicó cómo tomó el tema del “shippeo” cuando comenzó a viralizarse:

“Sí le mandé un mensajito de ‘Ay, Yordi, ve todo lo que están diciendo’… y me dice ‘Ay, qué bárbaros’, pero pues le está yendo muy bien al video”. Karime Pindter

Sobre qué tipo de relación tienen Karime dijo:

“Lo veo como mi compadre, como mi brother y aparte es un buen confidente para mí”. Karime Pindter

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