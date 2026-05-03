Famosa estuvo a punto de estar en la serie ‘La oficina’ y no lo logró: ¿Quién es y por qué la rechazaron?

Una famosa influencer muy popular en el ámbito artístico estuvo a punto de actuar y formar parte del elenco de la serie ‘La oficina’, pero al final no lo pudo conseguir. ¿Quieres saber de quién se trata? Acá te lo decimos.

La oficina es una serie de plataforma que se ha vuelto muy popular. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la influencer que no pudo actuar en la serie ‘La oficina’?

Se trata de Karime Pindter, famosa influencer que ha ganado popularidad en varios proyectos para la televisión. Sin embargo reveló que no pudo conseguir un papel en la serie ‘La oficina’, la cual ha ganado popularidad en los últimos días entre los televidentes.

Recientemente, Karime tuvo una entrevista con la youtuber Gaby Meza, quien la buscó para hablar sobre sus más recientes proyectos.

En el espacio de ‘Hablando de cine con’, Karime mencionó que audicionó para la serie ‘La oficina’, pero no consiguió el papel.

Karime Pindter hubiera formado parte de ‘La oficna’, pero tras audicionar no consiguió el papel. / Foto: Archivo TVNotas, redes sociales y capturas de pantalla de Televisa Espectáculos.

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¿Por qué resultó fallido el intento de Karime Pindter de entrar a la serie ‘La oficina’?

Durante la entrevista, Karime Pindter mencionó que una de las producciones que le ha gustado ver es la serie ‘La oficina’, debido a la participación de Alexa Zuart y Fernando Bonilla, amigos de la exparticipante de ‘La casa de los famosos México'.

“Está buenísima, qué barbaro. Y con Alexa y Fernando Bonilla hice LOL. Son tan buenos comediantes que me da muchísimo gusto”. Karime Pindter.

Añadió que ella intentó formar parte de la producción, pero al final no lo consiguió. La influencer detalló no recodar a qué personaje interpretaría.

“Hice casting, pero me agarraron en curva”. Karime Pindter.

Karime Pindter señaló que la posible razón por la que no consiguió el papel fue porque venía de un trabajo previo de ‘La casa de los famosos’ y no se encontraba preparada.

“Venía saliendo de promocionar el anuncio de La casa de los famosos, venía maquilladísima, estresada. No hice el casting, sí tomé coaching, pero no lo hice como lo debía hacer porque estaba en chin**". Karime Pindter.

Asimismo, destacó el talento del elenco con el que cuenta ‘La oficina’ y dijo que estaría dispuesta a participar en la segunda temporada de la serie si la invitan.

“Creo que los personajes que pusieron están muy atinados, pero si me invitan yo voy. Igual para la temporada dos”. Karime Pindter.

Karime Pindter está dispuesta a entrar a la segunda temporada de la serie ‘La oficina’ si la invitan. / Foto: Instagram: @karimepindter.

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¿Cuál es la trayectoria de Karime Pindter?

Karime Pindter tiene actualmente 32 años de edad y se volvió popular por su participación en el reality show de ‘Acapulco show’. Su aparición en este formato la llevó a tener diferentes proyectos, pero el más importante y por el que todavía fue más reconocida es el de ‘La casa de los famosos México’.

La influencer estuvo en el reality y quedó en el segundo lugar, donde resultó ganador Mario Besares. Su participación la llevó a tener más proyectos en la televisión y plataformas como.

Estuvo como conductora en el reality ‘La más draga’ en el 2025, así como en el programa matutino ‘Hoy’. Recientemente promocionó su documental ‘La verdadera Matryoshka’.