¿Alessandra Rosaldo no se le pasa el coraje? Enfurece por filtración de millonaria fortuna de Eugenio Derbez

Pese a que la revelación fue hace algunas semanas, el tema sigue dando de qué hablar: Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, habló nuevamente acerca de la filtración de la millonaria fortuna de su pareja.

Aunque ya había dado algunas declaraciones cuando esto pasó, nuevamente se refirió al tema. ¡Esto fue lo que dijo!

Alessandra Rosaldo habló nuevamente sobre la filtración de la fortuna millonaria de Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo nuevamente Alessandra Rosaldo por filtración de la supuesta millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo habló nuevamente con la prensa sobre el tema de la filtración de la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez, pese a que ya había mencionado el tema días después de que esto sucedió.

La cantante de ‘Sentidos opuestos’ hizo un llamado a los portales de internet, llamándolos “irresponsables” por revelar esta información. Aseguró que dar este tipo de datos los pone a ella, a su marido y a su familia en una situación vulnerable:

“Muy delicado porque además ponen unas cantidades exorbitantes de quien sea y la gente puede creer que eso tienes en el banco. No hay nada más alejado de la realidad que eso”. Alessandra Rosaldo.

Añadió que revelar esta información le parece un tema “peligroso”.

“Me parece peligroso, un poco irresponsable el manejar ese tipo de información. Sobre todo darla por hecha cuando no lo es”. Alessandra Rosaldo.

La primera reacción que tuvo Alessandra Rosaldo a días de que se revelara cuál era supuestamente la fortuna de Eugenio Derbez fue de duda, ya que argumentó de dónde surgen dichos cálculos. Detalló que se trataba de un tema delicado la divulgación del dinero de cualquier famoso.

“De entrada, yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos, ni cómo, ni por qué, me parece peligrosísimo y muy delicado porque de cualquier celebridad que aparece ahí, lo que supuestamente tiene o lo que supuestamente vale”. Alessandra Rosaldo.

Alessandra Rosaldo mencionó que le parece un asunto ‘peligroso’ hablar sobre este tema y darlo a conocer. / Foto: Redes sociales

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¿De cuánto supuestamente es la millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

Fue a mediados de este mes de abril cuando el portal de finanzas Celebrity Net Worth reveló la supuesta millonaria fortuna que presuntamente tiene Eugenio Derbez.

La cantidad corresponde a 30 millones de dólares, según el sitio de internet, que equivale a 519 millones 333 mil pesos mexicanos.

La millonaria fortuna del artista es el acumulado por su trabajo en diferentes proyectos donde ha participado como actor y director. Las series de televisión y cintas, tanto en México como en el extranjero, en las que ha estado involucrado son:



XH Derbez.

La familia P. Luche.

No se aceptan devoluciones.

Lol.

Cómo ser un latin lover.

De viaje con los Derbez.

Coda.

Eugenio Derbez ha participado en diferentes cintas y series para la televisión. / Foto: Redes sociales.

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¿Quiénes más han hablado sobre la millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

Su esposa Alessandra Rosaldo no es la única que ha hablado sobre el tema de la supuesta millonaria fortuna de Eugenio Derbez; también su amiga y excompañera de serie Consuelo Duval, así como su expareja Victoria Ruffo.

Por su parte, Consuelo Duval a manera de broma dijo:

“Bueno, que sepa de una vez que un porcentaje de esa lana le toca a su esposa de peluche. ¡Qué no se haga el animal! ¡Gargajo de coladera! De esa lana algo le tocará a tu mujer”. Consuelo Duval.

Agregó que sin importar cuánto sea la fortuna que tiene su amigo, se lo ha ganado con su trabajo como actor y director.

Eugenio Derbez y Consuelo Duval tienen una buena relación de amistad. / Foto: Redes sociales.

En tanto, su expareja Victoria Ruffo también bromeó tras revelarse esta información.

"¡Ya pásame algo, caray! ¿No?”. Victoria Ruffo.

Añadió que cuando conoció a Eugenio, el actor tenía muchas metas, sueños e ilusiones, las cuales las ha logrado.