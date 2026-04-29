Esposo de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada, da sus primeras declaraciones: ¿el lo sabía todo?

A semanas de que el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, estremeciera al país, se filtraron las primeras declaraciones de su esposo, Alejandro Sánchez, un testimonio que lejos de aclarar lo ocurrido ha abierto nuevos frentes de duda e indignación.

La tragedia ocurrió dentro de un departamento en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, y desde el primer momento la atención se centró en Erika ‘N’, suegra de Carolina, quien le disparó en varias ocasiones. Sin embargo, el comportamiento de Alejandro después del asesinato también ha sido señalado, especialmente porque denunció los hechos hasta 24 horas después.

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¿Qué declaró Alejandro Sánchez sobre el feminicidio de Carolina Flores?

Uno de los mayores misterios del caso era saber qué versión dio Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores a las autoridades, y finalmente esta información fue revelada por el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez.

De acuerdo con lo informado, Alejandro habría declarado que la mañana del crimen decidió salir a pasear con su bebé por las calles de Polanco. Según su testimonio, lo hizo con la intención de distraerse y llevar al menor a dar una vuelta. Al regresar al departamento, se percató de que su madre, Erika ‘N’, acababa de llegar.

Fue entonces cuando, según Alejandro, su mamá le hizo una petición directa: “Le pidió que la dejara a solas con Carolina, que quería platicar con ella y hablar sobre los problemas que tenían”.

El esposo de Carolina aseguró que aceptó la solicitud y se llevó a su bebé a una de las habitaciones del departamento, dejando a ambas mujeres conversando sin su presencia.

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¿Por qué Alejandro dejó solas a Carolina Flores y a su suegra?

Este punto se ha convertido en uno de los más debatidos del caso. Alejandro, esposo de Carolina Flores explicó a las autoridades que nunca imaginó lo que estaba por ocurrir, y que confió plenamente en que se trataría solo de una conversación familiar.

Mientras se encontraba dentro de la recámara con su hijo, aseguró haber escuchado un ruido extraño. En palabras que quedaron asentadas en su declaración: “Textualmente dice que escuchó ‘como un cuete’”.

Aunque en realidad se trató de seis o siete disparos, Alejandro afirmó que en un primer momento no identificó el sonido como detonaciones de arma de fuego. Incluso se registró el grito de agonía de Carolina Flores, aunque él declaró haber percibido únicamente un estruendo fuerte.

Después de escuchar ese ruido, salió de la habitación para ver qué había ocurrido.

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¿Qué vio Alejandro Sánchez tras escuchar los disparos y por qué tardó 24 horas en denunciar el feminicidio?

De acuerdo con la versión que Alejandro Sánchez dio a las autoridades, tras escuchar un fuerte estruendo se dirigió a la cocina y encontró a Carolina Flores tirada en el suelo, con visibles manchas de sangre. Al enfrentar a su madre para preguntarle qué había ocurrido, Erika ‘N’ respondió que Carolina “la había hecho enojar”, una frase que provocó indignación por la crudeza con la que intentó justificar el ataque. Alejandro aseguró que, tras ese momento, su madre tomó sus maletas y abandonó el departamento, sin que él intentara detenerla o avisar de inmediato a las autoridades, según relató el periodista Carlos Jiménez.

Este comportamiento se volvió aún más polémico cuando se supo que Alejandro tardó 24 horas en denunciar el feminicidio. Según su declaración, su prioridad fue atender a su bebé, que se encontraba en etapa de lactancia: lo alimentó, lo bañó y posteriormente habló por teléfono con su abogado. Fue hasta el día siguiente cuando acudió a la fiscalía para denunciar lo sucedido y señalar directamente a su madre como responsable del crimen. Previamente, la madre de Carolina Flores había revelado que Alejandro le comentó que estuvo grabando videos para aprender cómo alimentar al menor, versión que ahora coincide parcialmente con lo que declaró ante las autoridades.

¿Qué ha pasado con Erika ‘N’, la suegra de Carolina Flores?

Hasta el momento, las investigaciones continúan enfocadas únicamente en Erika ‘N’, quien cuenta con una orden de aprehensión activa y sigue siendo buscada por las autoridades.

Carlos Jiménez fue claro al señalar que: “Hasta hoy sigue la investigación únicamente a la señora Erika ‘N’. Hasta hoy sigue la búsqueda y la orden de aprehensión es solamente para la señora Erika”.

Aunque en redes sociales y opinión pública existe presión para que Alejandro Sánchez también sea investigado más a fondo, no hay ninguna orden de detención en su contra hasta ahora.