Caso Carolina Flores: su esposo convivió un día entero con su cuerpo para seguir amamantando a su bebé, dice

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza, sigue rodeado de interrogantes que estremecen. No solo por la violencia del crimen ocurrido en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México, sino por las decisiones posteriores de su entorno más cercano. La más impactante: su esposo Alejandro Sánchez convivió cerca de 24 horas con el cuerpo sin vida, argumentando que necesitaba seguir amamantando a su bebé de apenas ocho meses. Una explicación que hoy genera fuertes sospechas y que ya es analizada por las autoridades.

Mira: Muerte de Carolina Flores: Giran orden de aprehensión vs suegra de la exreina de belleza por presunto feminicidio

Carolina Flores Gómez, modelo asesinada / Redes sociales

¿Por qué el esposo de Carolina Flores, exreina de belleza, ocultó el feminicidio durante 24 horas?

Una de las preguntas clave en el caso es por qué Alejandro Sánchez no dio aviso inmediato a las autoridades tras el feminicidio de su esposa Carolina Flores. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre permaneció en el departamento con el cuerpo de Carolina durante un día completo antes de acudir a la fiscalía.

En un inicio, se manejó la versión de que presuntamente Alejandro Sánchez habría retrasado la denuncia porque buscaba dejar instrucciones precisas sobre cómo alimentar a su hijo en caso de perder su custodia. No obstante, con el avance de las investigaciones, surgieron nuevos señalamientos que apuntan a una decisión mucho más controvertida: permanecer junto al cuerpo sin vida de Carolina Flores para seguir garantizando la lactancia del bebé.

De acuerdo con su testimonio, el esposo de la exreina de belleza esperó casi 24 horas antes de acudir a la fiscalía, bajo el argumento de que debía “alimentar y bañar” al menor, quien aún dependía de la leche materna. Esta versión encendió las alarmas de las autoridades y abrió una nueva línea de investigación para determinar si la omisión fue un acto desesperado de cuidado paterno o una falta grave ante la ley.

Mira: Muere Carolina Flores: VIDEO revela detalles del asesinato de la exreina de belleza, ¿su suegra disparando?

¿Quién grabó el ataque contra Carolina Flores y qué revela el video del feminicidio en Polanco?

Uno de los elementos más contundentes del caso es el video de seguridad que captó el momento exacto del ataque. Las imágenes muestran a Carolina Flores conversando aparentemente de forma tranquila con su suegra Erika María ‘N’, sin imaginar que la mujer portaba un arma calibre .25 oculta entre su ropa.

Ante las dudas sobre quién colocó la cámara, se aclaró lo siguiente: “Mucha gente empezó a preguntarse si el hombre había colocado la cámara para aparentar que él no hizo nada. No es así. Esta cámara la colocó Carolina. Si observa bien, ahí está la carriola de su bebé y también un corralito o bambineto, donde se coloca a los bebés. Ella instaló la cámara para monitorear los movimientos de su hijo.”

Además, se explicó que el dispositivo se activó automáticamente: “Es una cámara con sensor de movimiento, por eso se activó justo en el momento en que comenzó primero una plática y después una discusión. A continuación, podrá escuchar cómo conversaron durante un rato antes de que iniciara la agresión, y cómo la señora menciona que manejaron durante días para llegar a verla.”

El video muestra cuando su suegra le disparó a quemarropa.

▶️ Revelan nueva información sobre las declaraciones de Alejandro tras el asesinato de la exreina de belleza, Carolina Flores, en Polanco, CdMx; por esto habría ido a denunciar hasta el día siguiente.



📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/x60wWkX7o8 — Telediario CdMx (@telediario) April 24, 2026

¿La suegra de Carolina Flores viajó cientos de kilómetros para asesinarla? Esto dicen las investigaciones

Las investigaciones señalan que Erika María ‘N’, la suegra de Carolina Flores salió desde Baja California, específicamente desde la zona de Ensenada, con un solo objetivo: confrontar a Carolina Flores. La mujer acusaba a la exreina de belleza de haberle “robado” a su hijo y de impedirle convivir con su nieto.

En una segunda parte del video se escucha claramente a la agresora decir que venían manejando desde Ensenada para visitarlos, lo que refuerza la hipótesis de premeditación.

Tras el primer disparo, Carolina cayó al suelo, pero el ataque continuó con extrema violencia. La suegra le disparó siete veces más, provocándole 12 impactos de bala en total, lo que le causó la muerte inmediata dentro del departamento ubicado en la colonia Polanco.