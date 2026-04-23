Filtran los últimos mensajes de Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada por su suegra

México sigue conmocionado por la muerte de Carolina Flores, una exreina de belleza, en Polanco. La sospechosa principal es su suegra, Érika ‘N’, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia. En medio del luto, se filtran los últimos mensajes de la joven que mostrarían cómo era su vida familiar. Te contamos todos los detalles.

Carolina Flores, exreina de belleza / Redes sociales

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¿Cómo fue el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza?

De acuerdo con los informes preliminares, durante la tarde del 15 de abril se recibió una llamada al 911 para reportar una situación crítica en un departamento en Polanco. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Carolina Flores, una exreina de belleza de 27 años, con una lesión en la cabeza provocada por un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX comenzó una investigación por homicidio doloso. Tras lo ocurrido, se comenzó a señalar a su suegra, Érika ‘N’, como la principal sospechosa.

Según las autoridades, Alejandro, el esposo de la víctima, habría denunciado los hechos hasta el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato, por lo que se ha manejado la teoría de que el hombre estaba “encubriendo” a su mamá.

A la par de esto, el periodista C4 Jiménez mostró el video exacto del crimen. Por lo que se puede observar, la víctima y una mujer, quien se dice que era la suegra, comenzaron a discutir. Carolina se va a la cocina y la victimaria la persigue. Momentos después, se escuchan varias detonaciones.

Momentos después, llega Alejandro y, de manera aparentemente tranquila, le dice: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que Érika le habría respondido: “Nada, me hizo enojar”. El hombre le contesta: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. Ante esto, la mujer señala:

“La familia era mía, tú eras mío. Ella te robó” Mujer señalada como la suegra de Carolina Flores

Actualmente, Érika ‘N’ se encuentra prófuga de la justicia. En tanto que se ha manejado la versión de que, presuntamente, Alejandro denunció legalmente el crimen hasta el día siguiente para permitir que su mamá pudiera escapar.

Carolina Flores, exreina de belleza / Redes sociales

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Estos fueron los últimos mensajes de Carolina Flores, exreina de belleza

A través de redes sociales, se han comenzado a viralizar los últimos videos que Carolina Flores compartió en Instagram. Dicho material data de días antes del siniestro y muestra cómo era la vida familiar de la exreina de belleza de 27 años.

Uno de los últimos clips, compartido el 4 de abril, se puede ver a Carolina abrazando a su familia. En el material, venía el siguiente mensaje: “¿A esto le tenía tanto miedo? Mi pequeña gran familia”, lo que deja ver que, al menos en apariencia, todo estaba bien entre ella y su esposo.

En otro de los videos que data del 1 de abril, Carolina manifiesta estar muy feliz de ser mamá, pese a que eso implicó dejar de lado varios de sus sueños como “viajar” y “comprar una casa”.

Su último post fue compartido el 11 de abril y fue referente a la reciente presentación que hizo Justin Bieber en el festival Coachella. En los comentarios de las publicaciones, los internautas se dijeron muy tristes de que Flores haya sido víctima de su suegra.

¿Qué dijo la mamá de Carolina Flores, exreina de belleza, tras la muerte de su hija?

En entrevista para el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, Reyna Gómez Molina, mamá de Carolina Flores, contó cómo se había enterado de la muerte de su hija. Relató que su yerno le informó de los hechos hasta el 16 de abril.

Según su versión, el hombre admitió que fue su mamá quien le disparó a Carolina. Cuando le cuestionó el porqué tardó tanto en comunicar el crimen, Alejandro simplemente habría dicho que estaba grabando videos para que, en caso de que su bebé fuera llevado a una casa hogar, supieran cómo alimentarlo.

“Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo” Mamá de Carolina Flores

Al parecer, el hombre manifestó no tener idea del motivo detrás de las acciones de su madre, pero dejó ver que tanto ella como Carolina ya tenían problemas: “¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘¿Dónde está tu mamá’?. ‘No sé nada señora’. Eran problemas comunes en una relación de una nuera con una suegra”, relató acerca de la conversación la madre de Carolina.

Hasta el momento, Érika ‘N’ sigue prófuga de la justicia. En tanto que las autoridades continúan las investigaciones correspondientes y descubrir si realmente Alejandro encubrió a su mamá.

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