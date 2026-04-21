Encuentran sin vida a exreina de belleza mexicana en su departamento: su suegra sería sospechosa de su muerte

La violencia volvió a teñir de luto a la industria del modelaje en México. Carolina Flores Gómez, exreina de belleza y ganadora de Miss Teen Universe Baja California 2017, fue encontrada sin vida dentro de un departamento de la Ciudad de México, en un caso que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados por la gravedad de las acusaciones que involucran a su propia familia política.

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¿Cómo encontraron a Carolina Flores Gómez, ex Miss Teen Universe Baja California, sin vida?

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada de emergencia alertó a los servicios de auxilio la tarde del miércoles 15 de abril sobre una situación grave dentro de un departamento ubicado en Polanco, una de las zonas más vigiladas y transitadas de la Ciudad de México. Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil, quienes intentaron brindarle ayuda a Carolina Flores Gómez de apenas 27 años.

Lamentablemente, al arribar al inmueble confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades ministeriales. El hallazgo generó conmoción entre vecinos y causó un fuerte despliegue policiaco alrededor del edificio.

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¿De qué murió Carolina Flores Gómez? Revelan causa de muerte, disparo en la cabeza y detalles del arma en el crimen en Polanco

Uno de los datos más delicados del caso es la forma en la que Carolina Flores Gómez perdió la vida. Según confirmaron las autoridades capitalinas, el cuerpo de la exreina de belleza presentaba una herida provocada por el impacto de un arma de fuego en la cabeza, lo que descartó cualquier hipótesis de muerte natural y llevó a la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además, aseguran que el disparo se habría realizado en un espacio cerrado y en presencia de al menos otras dos personas, según informaciones difundidas posteriormente.

Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la localización del arma ni sobre detenidos, la Fiscalía continúa recabando testimonios, peritajes balísticos y análisis forenses para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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¿Por qué la suegra de Carolina Flores Gómez es la principal sospechosa del homicidio?

La historia dio un giro aún más perturbador cuando se reveló que presuntamente la suegra y el esposo de Carolina Flores Gómez se encontraban en el inmueble al momento de la detonación. Así lo dio a conocer el portal del periodista Guillermo Ortega, información que intensificó el interés mediático en el caso.

De acuerdo con dicho reporte, fue Alejandro, esposo de la exreina de belleza, quien señaló directamente a su madre, identificada como Erika María, como presunta responsable del ataque que terminó con la vida de Carolina.

Hasta ahora, esta acusación no ha sido confirmada de manera oficial por la Fiscalía, pero sí forma parte de la carpeta de investigación que sigue abierta. La gravedad del señalamiento ha provocado indignación y una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y claridad en el proceso.

Exigen justicia para Carolina:



La reina de belleza fue asesinada el 15 de abril en #Polanco, pero la investigación inició hasta el otro día.



Su suegra, Erika, candidata a regidora en @EnsenadaGob, es la sospechosa, pero familiares creen que encubre a su hijo y esposo de Caro. https://t.co/5oXiD26xGo pic.twitter.com/cPKizNcx3x — Antonio Nieto (@siete_letras) April 21, 2026

¿Quién era Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California asesinada en Polanco? Su historia y trayectoria

Carolina Flores Gómez era originaria de Ensenada, Baja California, y desde joven destacó en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. En 2017, su nombre comenzó a resonar a nivel estatal tras coronarse como Miss Teen Universe Baja California, logro que la llevó a representar a su estado en competencias nacionales.

Quienes la conocieron la describen como una joven carismática, cercana a su familia y con grandes aspiraciones personales y profesionales. Tras darse a conocer la noticia de su asesinato, amigos, conocidos y miembros de la comunidad de certámenes utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y enviar mensajes de apoyo.