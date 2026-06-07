Actor mexicano venció al cáncer, pero murió mientras dormía; estas fueron sus últimas palabras

El gremio del espectáculo mexicano ha enfrentado grandes pérdidas en los últimos años. Una de las que más ha dejado huella fue la de Héctor Suárez, quien murió en junio de 2020. Su deceso sorprendió a todos, ya que el actor había enfrentado y superado un fuerte cáncer. Aquí te contamos su historia.

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La muerte de Héctor Suárez / Mezcalent

¿Quién era Héctor Suárez, actor y comediante mexicano?

Héctor Suárez Hernández fue uno de los actores y comediantes más queridos de México. Nació en 1938 y desde joven mostró interés por el mundo de las artes. Comenzó a actuar en la década de los 50. No obstante, su debut en el cine fue en 1965, con la cinta ‘El asalto’.

Poco a poco, fue consagrándose como uno de los artistas más influyentes del país. Y es que se le vio en grandes obras de la pantalla grande y la televisión como:

Derbez en cuando

Velo de novia

Mujeres asesinas

Suave patria

Mentada de padre

El humor de Héctor Suárez

Dos años después de su muerte, se estrenó ‘¡Qué despadre!’, última cinta en la que trabajó, como un lanzamiento póstumo. En cuanto a su vida personal, se casó en dos ocasiones. La primera con Pepita Gomis. Se divorciaron en 2001, tras casi 40 años de matrimonio. Tuvieron dos hijos; Héctor y Julieta.

Después estuvo con Zara Calderón hasta su muerte. Con ella tuvo dos vástagos más: Rodrigo e Isabella. Solo Héctor decidió seguir los pasos de su padre y también se convirtió en actor.

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¿Quién es Héctor Suárez? / Mezcalent

Héctor Suárez logró superar el cáncer, pero murió mientras dormía

En 2015, Héctor Suárez hizo público su diagnóstico de cáncer de vejiga. A pesar de su condición, jamás pensó en retirarse de los escenarios. En esa época, coordinaba su trabajo con los intensos tratamientos médicos.

Se sometió a quimioterapias y tuvo 12 operaciones aproximadamente. En noviembre de 2019, tras cuatro años de lucha, anunció que su enfermedad había entrado en remisión.

“Ya me curé, bendito el cielo ya no tengo cáncer, cuatro años, doce operaciones, ya estamos bien”, expresó con suma alegría en aquel entonces.

Nadie imaginaría que, tan solo unos meses después, fallecería. El hermano del actor comentó en ese momento que Héctor había tenido “la muerte de los justos”, es decir, murió sin ningún dolor en su domicilio en Morelos.

“Anoche se despidió muy bien y hoy amaneció así”. Hermano de Héctor Suárez

¡En exclusiva, Gustavo Suárez nos comparte cómo fueron los últimos momentos de su hermano, Héctor Suárez! 😢🙌🕊 #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/ZKD5OsYRmk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 2, 2020

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Héctor Suárez, actor y comediante mexicano?

En su momento, Héctor Suárez Gomis habló sobre las últimas palabras de su padre antes de morir. Contó que, días antes de su deceso, el actor le dijo estar cansado de las medicinas y que su único deseo era quedarse en cama.

“Mi papá estaba muy mal, el domingo 24 (de mayo) fue la última vez que hablé con él, me dijo: ‘Estoy hasta la madre con las medicinas, quiero meterme en la cama, campeón. Aquí me quiero quedar en mi cama y me quiero quedar aquí hasta que me muera’”, relató.

Indicó que, tras escuchar esas palabras, regresó a México para acompañarlo. Admitió que, al volverlo a ver, pudo notar que su salud no era la mejor.

“Enseguida busqué vuelo, la pandemia estaba con todo, solo había un vuelo de Miami a México, de ahí me fui a Cocoyóc. Cuando lo vi, apenas estaba consciente, le dábamos agua con una gasa o con vasito entrenador”, puntualizó.

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