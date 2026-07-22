Papá de Mauro Menéndez destrozado tras muerte de su hijo, ¿se retira de la música?: “No tengo ni ganas”

El mundo artístico sigue de luto por la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 31 años. Tras mucho hermetismo, el cantante cubano reaparece y no solo da su opinión sobre la campaña de recaudación que se hizo a nombre de su hijo, sino que también confiesa cómo se encuentran él y su familia. Esto fue lo que dijo.

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Osamu Menéndez procreó a Mauro Menéndez con Aylín Mujica / Redes sociales

¿Cómo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

De acuerdo con lo expresado por familiares, Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, murió el pasado 16 de julio. El joven se encontraba en la isla de Barbados, en el Caribe.

En entrevista exclusiva para TVNotas, el padre de Aylín contó que su nieto le habría dado un “catarro que posteriormente se convertiría en neumonía”. Si bien intentaron convencerlo de que no viajara hasta que se sintiera mejor, el DJ sostuvo que estaba bien y siguió con sus planes.

Relató que, al llegar a Barbados, Mauro fue a un hospital local, donde desafortunadamente le dieron dos infartos. Aunque el personal médico hizo todo lo posible por salvarlo, nada se pudo hacer por él.

“Convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada”, puntualizó.

También mencionó que la actriz estaba “destrozada”. No obstante, dijo tener fe en que podría superar el gran dolor que siente por perder a su primogénito, pues ella es una mujer “con carácter”.

Según diversos medios, incluyendo al periodista Javier Ceriani, la familia sigue trabajando en los trámites para poder repatriar el cuerpo del joven a Estados Unidos y darle el último adiós.

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La familia de Osamu Menéndez está destrozada por la muerte de Mauro Menéndez / Redes sociales

Osamu Menéndez, padre de Mauro Menéndez, revela cómo está su familia tras la muerte de su hijo

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, el músico Osamu Menéndez comenzó diciendo que desaprueba la campaña de donación que los amigos de su hijo hicieron para costear los gastos funerarios.

El cubano sostuvo que, si bien “no es rico”, tiene los recursos para poder darle a su retoño un funeral digno: “Yo no estaba de acuerdo con que se pidiera ningún dinero de nada. Yo no tengo ninguna necesidad económica. No soy rico, pero no lo necesito. Yo me siento capaz de asumir los gastos. Incluso le dije a Aylín que no se preocupara por nada”, indicó.

Resaltó que contactó a los creadores de la campaña. Aunque les agradeció su buena intención, les pidió que cerraran la petición: “Que ya paren con eso. Ya es mucho dinero. Yo me muero de la pena”, puntualizó.

Sobre cómo se encuentra su familia, dijo que todos están “muy mal”. Con la voz entrecortada, señaló que una de las más afectadas ha sido la media hermana de Mauro.

“Duele el corazón, de verdad. Mi hija está rota totalmente. Tiene 26 años y vive en México. Va a venir a pasarse unos días con nosotros. Mi hijo más chiquito está todo el tiempo abrazándome y sabe como yo me siento”. Padre de Mauro Menéndez

¿Osamu Menéndez se retira de la música tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez?

Durante la conversación, el padre de Mauro Menéndez admitió que ya no será “la misma persona” ahora que su hijo no está vivo. Osamu indicó que, desde la noticia, no ha querido hacer nada y está completamente alejado de la música.

“No quiero…no tengo ni las ganas de tocar, ni de presentarme en ningun lado, ni de ir a ningún lado, ni de hablar con nadie. Ni de contestarle el teléfono a nadie, ni nada. Yo creo que no voy a ser la misma persona. No sé si algún día pueda volver a sentirme feliz”. Padre de Mauro Menéndez

Finalizó diciendo que tratará de “seguir adelante” por su esposa e hijos. Y es que mencionó que su pareja, Yorais Gómez, hasta ha presentado problemas médicos por toda esta situación

“Mi mujer, no sé si está peor que yo. A cada rato hay que tomarle la presión porque ella quería mucho a Mauro y está viendo cómo yo me siento”, concluyó.

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