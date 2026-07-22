Aylín Mujica confirma campaña de donaciones para los gastos funerarios de su hijo, ¿suplica ayuda? “Sí es real”

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, fue una noticia que llegó de manera inesperada, que llegó mientras él se encontraba de viaje en Barbados, y su madre en Colombia para las grabaciones de Top Chef VIP.

Para ayudar a los padres de Mauro, amistades del DJ crearon una campaña de donaciones en el sitio de Internet ´GoFundMe', para cubrir los gastos funerarios del joven.

Ante ello, Aylín fue cuestionada sobre si esta iniciativa es real y cuál es su opinión al respecto.

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Mauro Menéndez era el primogénito de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo es la campaña de donaciones para los gastos funerarios de Mauro Menéndez?

Días después de la muerte de Maahez, nombre artístico de Mauro Menéndez, Rick Silver, amigo del DJ, compartió en Instagram un enlace a la plataforma de donaciones GoFundMe, donde se inició una campaña para recaudar fondos con el fin de cubrir los gastos de repatriación y los servicios funerarios.

Silver acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que expresó el cariño que sentía por Maahez y explicó que todo lo recaudado será entregado a sus padres para que puedan despedir a Mauro sin enfrentar presiones económicas.

La campaña comenzó con una meta de 22 mil 200 dólares y, hasta la publicación de esta nota, ha recaudado 26 mil 432 dólares.

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Recaudación de fondos para el funeral de Mauro Menéndez / Instagram

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre la campaña de apoyo para su hijo?

La periodista Elisa Beristain compartió un audio en el que Aylín Mujica habló sobre la campaña de donaciones iniciada por Rick Silver.

En la grabación, la actriz aclaró que la iniciativa es legítima, pero precisó que ni ella ni Osamu, padre de Maahez, participaron en su creación. Además, explicó que los recursos recaudados serán destinados a cubrir los gastos de la repatriación del cuerpo o, en su caso, de las cenizas del joven.

“Eso lo armaron los amigos de Mauro. Ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar las cenizas y lo que se tenga que hacer. No lo hice yo ni su papá, pero lo hicieron sus amigos y es real.” Aylín Mujica

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

En entrevista para TVNotas, Francisco Mujica, padre de Aylín y abuelo de Maahez, reveló que el joven comenzó a sentirse mal días antes de emprender su viaje, con un aparente cuadro de catarro.

A pesar del malestar, decidió viajar a Barbados. Una vez ahí, acudió a un hospital, donde le realizaron diversos estudios que derivaron en un diagnóstico de neumonía.

De acuerdo con Francisco Mujica, poco después Mauro sufrió dos infartos. Su cuerpo no resistió y, pese a los intentos de reanimación, los médicos no lograron salvarle la vida.

Mauro Menéndez falleció la noche del 16 de julio, apenas unos días después de ofrecer su último concierto, realizado el 4 de julio en Orlando, Florida.

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