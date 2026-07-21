Funeral del hijo de Aylín Mujica: Piden apoyo económico para pagar su último adiós; lanzan campaña de donaciones

La noche del 21 de julio, Aylín Mujica recibió uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez; después de realizar un viaje a Barbados.

La actriz viajó en las primeras horas del viernes desde Bogotá, donde se encontraba en las grabaciones del reality Top Chef VIP, para reconocer el cuerpo de su hijo y realizar todos los trámites funerarios.

Ante esta difícil situación, amigos cercanos de Mauro decidieron organizar una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia a cubrir los gastos del funeral. Aquí te contamos los detalles.

Leer: Muere hijo de Aylín Mujica: quién era, de qué murió y cómo recibió la actriz la devastadora noticia

Mauro Menéndez murió el 16 de julio / Redes sociales

¿Por qué piden apoyo económico para el funeral del hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez falleció lejos de casa. El joven se encontraba en Barbados cuando ocurrió su muerte, aunque residía en Miami junto a su padre, Osamu Menéndez. Debido a ello, ahora su familia debe realizar los trámites de repatriación para trasladar su cuerpo y poder darle el último adiós.

Con la intención de aliviar parte de esa carga económica y apoyar tanto a Aylín Mujica como a Osamu Menéndez, Rick Silver, DJ y amigo cercano de Maahez (nombre artístico de Mauro) creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con la meta de reunir 22 mil 200 dólares para cubrir los gastos funerarios.

Junto al enlace de la colecta, Rick Silver dedicó un emotivo mensaje en memoria de su amigo, invitando a quienes lo conocieron a apoyar a su familia en el proceso para despedir a Mauro.

“Maahez significó mucho para muchos de nosotros. Si lo conociste, sabes el tipo de corazón que tenía. Le pedimos a nuestra comunidad que se una y ayude a apoyar a su familia durante este momento increíblemente difícil. Cada donación, sin importar la cantidad, va directamente a su familia. Si no puedes donar, compartir esto significa lo mismo. Gracias por todo el amor que han mostrado. Te extrañamos, hermano.” Rick Silver sobre Maahez

Hasta el momento, se han recaudado 23 mil 912 dólares, superando la meta inicial.

Leer: Pareja del ex de Aylín Mujica lanza devastador mensaje por la muerte de Mauro; así fueron sus últimos momentos: FOTO

Recaudación de fondos para el funeral de Mauro Menéndez / Instagram

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

En una entrevista para TVNotas, Francisco Mujica, padre de Aylín, reveló que Mauro se sentía mal desde unos días antes de viajar a Barbados; llegó a Los Ángeles con un aparente cuadro de catarro, que en realidad era neumonía.

A pesar de ello, tomó la decisión de hacer el viaje a Barbados. Ahí, acudió al hospital y tras una serie de estudios, le diagnosticaron neumonía; a raíz de eso, sufrió dos infartos que su cuerpo ya no soportó.

“Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada” Francisco Mujica

Leer: ¿Aylín Mujica abandona Top Chef VIP tras la muerte de su hijo? Esto es todo lo que se sabe: VIDEO

Mauro Menéndez era el primogénito de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

El mensaje de despedida de Aylín Mujica a su hijo

En las últimas horas, Aylín Mujica ha utilizado sus historias de Instagram para recordar a Mauro con fotografías recientes y de su infancia. Sin embargo, fue en una publicación del feed, acompañada de varias imágenes familiares, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

En el texto, la actriz abrió confesó el profundo dolor que le ha dejado la partida de su hijo, asegurando que aprender a vivir con su ausencia será “el desafío más grande de su vida”. Además, aprovechó para agradecer a sus amigos, compañeros y seguidores por las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido desde la muerte de Mauro.

Leer: Aylín Mujica rompe el silencio sobre la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, a los 30 años: “Estoy devastada” VIDEO