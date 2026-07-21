El último concierto de Maahez, hijo de Aylín Mujica, ¿se despidió?: “Gracias por todo el amor”

El viernes 17 de julio, se dio a conocer la noticia de la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica, Mauro Menéndez a los 31 años, a causa de compicaciones derivada de una neumonía mientras estaba de viaje en la isla Barbados.

Mauro se dedicaba a la música electrónica, como DJ y productor musical bajo el nombre de Maahez y tuvo varias presentaciones en vivo, la última unos días antes de morir. ¿Cómo y dónde fue su último concierto? Te contamos.

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Él es Mauro Menéndez, primer hijo de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

Así fue el último concierto de Maahez, hijo de Aylín Mujica

La última presentación de Maahez se llevó a cabo el 4 de julio de 2026, apenas unos días antes de su inesperada muerte en Barbados.

El DJ se presentó en Wall Street Plaza, en Orlando, Florida, como parte de los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos, un evento que reunió música en vivo, comida y diversas actividades para los asistentes.

Mauro Menéndez / Instagram

Mauro Menéndez fue uno de los seis artistas invitados a amenizar la celebración y dejó muestra de lo vivido en su cuenta de Instagram. Ahí compartió fotografías y videos de su actuación, además de un mensaje en el que agradeció el cariño del público y que “no podía esperar para volver”.

"¡Qué noche, Orlando! El ambiente siempre es increíble; no puedo esperar para volver. Gracias por todo el amor. Mauro Menéndez, Maahez

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¿Cuál fue la última publicación de Mauro Menéndez en redes sociales?

Mauro Menéndez mantenía una presencia constante en redes sociales, donde solía compartir momentos de su carrera como DJ. En su perfil publicaba fotografías y videos de sus conciertos, sesiones de grabación y encuentros con otros artistas del medio.

Su última publicación en Instagram fue el 7 de julio, apenas unos días antes de su muerte. En ella compartió tres fotografías en las que aparece rodeado de sintetizadores y equipo de audio, aparentemente trabajando en un estudio de grabación.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, esa publicación se llenó de mensajes de despedida. Amigos, compañeros y seguidores expresaron su tristeza por su partida.

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Abren recaudación de fondos para el funeral del hijo de Aylín Mujica

Con el objetivo de apoyar a los padres de Maahez, Aylín Mujica y Osamu Menéndez, Rick Silver, DJ y amigo cercano del joven, inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios.

La colecta comenzó con una meta de 22 mil 200 dólares, cifra que ya fue superada. De acuerdo con Rick Silver, todo el dinero recaudado será entregado a la familia de Mauro para ayudar con los costos del funeral y los trámites necesarios, con la intención de que puedan despedirlo sin enfrentar presiones económicas.

La difusión de la campaña para pagar el funeral de Mauro Menéndez ha sido a través de las redes sociales de Rick Silver, quien le ha dedicado palabras de reconocimiento a Maahez.

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“Cada donación, sin importar la cantidad, va directamente a su familia. Si no puedes donar, compartir esto significa lo mismo. Gracias por todo el amor que han mostrado. Te extrañamos, hermano.” Rick Silver