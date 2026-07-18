Aylín Mujica habló con su hijo en sus últimos momentos de vida; iría rumbo al hospital, revelan: ¿Se despidió?

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, ha consternado al mundo del espectáculo, no solo por su carrera como DJ, si no por partir apenas a los 30 años. Ahora, señalan que ambos habrían tenido una videollamada durante los últimos momentos con vida de Mauro. ¿Cómo fue?

Aylín Mujica reacciona a la muerte de su hijo Mauro Menéndez / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, DJ e hijo de la actriz Aylín Mujica?

Según los primeros reportes, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, murió la noche del 16 de julio en Barbados. El joven, quien se desempeñaba como DJ, había viajado a la isla para asistir a un partido de béisbol acompañado de su pareja y un grupo de amigos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa del deceso. Sin embargo, ha trascendido que habría sufrido un infarto relacionado con una presunta neumonía que no se atendió adecuadamente. La periodista Mandy Fridmann comentó que, presuntamente, Aylín Mujica le aconsejó posponer el viaje hasta que estuviera completamente recuperado.

En tanto, se dice que la actriz presuntamente interrumpió las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP en Colombia para trasladarse a Barbados, donde realizó el reconocimiento del cuerpo de su hijo.

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Muere el hijo de Aylín Mujica, Mauro Méndez. / Redes sociales

¿Cómo habría sido la última llamada entre Aylín Mujica y su hijo Mauro Menéndez?

La periodista Mandy Fridmann es quien ha revelado detalles sobre la trágica muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, por ejemplo, del momento en el que la actriz se habría enterado.

Por otro lado, Fridmann reveló posteriormente que Aylín presuntamente habló por videollamada con Mauro, ya cuando el joven se encontraba con problemas serios de salud y rumbo al hospital:

Personas dentro de la producción de Top Chef VIP, nos contaron, de manera extraoficial, que Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital. Mujica estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto. Mandy Fridmann

Según el mismo relato, los doctores habrían cortado la llamada al escuchar los gritos que presuntamente habría soltado Aylín al ver la situación:

Personal del nosocomio cortó la llamada la escuchar los grito de su madre. (...) Quienes la acompañaron lo calificaron como “desgarrador” (grito). Mandy Fridmann

Cabe señalar que esta versión no ha sido confirmada ni aceptada por Aylín Mujica, pues se trata solo de información revelada por la periodista Mandy Fridmann, por lo que todo se mantiene solo como un rumor.

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Mandy Fridmann sobre la muerte del hijo de Aylín Mujica / Portal: lastopnews

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, y a qué se dedicaba?

Mauro Menéndez, quien estaba próximo a cumplir 31 años, era DJ y productor musical. Hijo de la actriz Aylín Mujica y de Osamu Menéndez, nació en La Habana, Cuba. Desde 2014 desarrolló su carrera artística bajo el nombre de Maahez, con el que se dio a conocer en la escena musical.

Aunque se conocía que mantenía una relación sentimental, no se han revelado mayores detalles sobre su pareja. A lo largo de los años, Aylín Mujica manifestó en diversas ocasiones el orgullo que sentía por los logros personales y profesionales de su hijo.

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