Consuelo Duval confiesa la extraña condición que padece y ¿la paraliza?: “Se me duermen las manos”

Luego de que se diera a conocer que Consuelo Duval dijo “no” a la próxima temporada de La casa de los famosos México, la conductora de Netas divinas confesó la fobia por la que no puede ser parte del reality show, pese a que existen miles de rumores sobre su participación.

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Consuelo Duval revela que no puede convivir con otras personas. / Facebook: Netas divinas

¿Por qué Consuelo Duval dijo “no” a La casa de los famosos México 2026?

Desde que salieron a la luz varias especulaciones sobre La casa de los famosos 2026, se mencionó que Consuelo Duval podría ser una de las habitantes de la nueva temporada. Sin embargo, en un encuentro con la prensa, la actriz desmintió los rumores:

“Admiro a quien tiene la capacidad de hacerlo. Mi mente no me permitiría estar en un encierro con personas”, compartió con diversos reporteros. En ese mismo encuentro dejó claro que tenía algunos problemas mentales, pero no especificó de que se trataban.

Ante las expectativas que están circulando con la revelación de los nuevos habitantes del reality show, se revivió un video en el que Duval revela la fobia que padece y le impide convivir con personas que no conoce.

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Consuelo Duval dice ‘no’ a La casa de los famosos México.

¿Cuál es la fobia que Consuelo Duval padece y le impide convivir con diferentes personas?

A través de las redes del programa De primera mano, se dio a conocer una breve entrevista en la que Consuelo Duval, quien recientemente habló sobre sus exrelaciones, revela la fobia que padece y no le permite convivir con muchas personas.

“Tengo problemas mentales severos. Tengo fobia social. Me genera mucha ansiedad estar con personas que no conozco, pero ansiedad mal, de que se me duermen las manos”. Consuelo Duval

En ese mismo encuentro, la actriz de La familia P. Luche aclaró que, aunque está medicada, desconoce si se trata de una enfermedad; además, existen otras cosas en su personalidad que le impiden ser parte del reality.

“Estoy medicada y todo el rollo, pero aun así hay cosas que yo no sé si voy a border con alguna enfermedad. Me genera mucha angustia para los ruidos; soy muy sensible. Si alguien truena la boca al comer (me lo madreo). No soy candidata, lo juro”. Consuelo Duval

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¿Qué es la fobia social, conocida como trastorno de ansiedad social?

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental de los EE. UU. (NIMH), es un trastorno de ansiedad común en el que la persona experimenta un miedo o temor intenso a situaciones donde se siente observada o juzgada por otras personas.

Usualmente, las personas que padecen este tipo de trastorno tienen miedo a:



Hacer el ridículo , ser humillados o rechazados.

, ser humillados o rechazados. Que los demás noten que están nerviosos.

Entablar conversaciones con desconocidos o comer y beber frente a otros.

Para tratar dicha condición, lo más común suele ser una combinación de psicoterapia con algunos medicamentos, pero no en todos los casos.

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