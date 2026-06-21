Famosa conductora se casó tres veces y ¿se culpa de sus divorcios?: “El problema paso a ser yo”

Después del enfrentamiento entre Sofía Niño de Rivera, Galilea Montijo y Consuelo Duval, tocó el turno de la actriz de La familia P. Luche de sincerarse sobre sus exmatrimonios y cuál es su visión actualmente. ¿Se arrepiente? Te contamos los detalles.

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Consuelo Duval se sincera sobre sus matrimonios. / Facebook: Netas divinas

¿Qué piensa Consuelo Duval de sus exmatrimonios?

Durante una emisión de Netas Divinas, Consuelo Duval fue cuestionada por Daniela Magún sobre los momentos de los que se arrepiente en su vida; para sorpresa de sus compañeras, Duval aseguró que nunca se arrepentiría de sus matrimonios.

Natalia Téllez cuestionó la respuesta de su compañera, a lo que la actriz aclaró que, aunque no se arrepiente de los tres matrimonios que ha tenido, sabe que no volvería a llegar al altar con otra persona.

“De haberme casado tres veces no me arrepiento, pero no me volvería a casar”. Consuelo Duval

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Consuelo Duval sobre sus exesposos. / Facebook: Netas divinas

¿Consuelo Duval se culpa de sus tres divorcios?

Durante la conversación con sus compañeras, Consuelo Duval, quien aseguró que no ingresaría a La casa de los famosos México, confesó que considera que ella fue la culpable de algunas acciones que ocurrieron en sus matrimonios.

Sin embargo, señaló que en ese momento no tenía las herramientas que tiene hoy en día, por lo que dejó pasar varias situaciones para que sus relaciones duraran más tiempo.

“Aquí el problema pasó a ser yo. Una también elige de vez en cuando hacerse pen… Lo justifico porque no tenía la capacidad mental, ni física, ni emocional para enfrentarme a eso. Entonces, hacerme eso me evitaba llegar a donde tenía que llegar, que era al final de la relación”, explicó la conductora.

Finalmente, señaló que en la actualidad aún no termina de quitar algunos pensamientos de su cabeza que podrían seguir perjudicando en sus relaciones: “Todavía no termino de quitar ese chip de mi cabeza de: ‘amor igual a sacrificio’”.

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@canalunicable @Consuelo Duval habla de su mala fortuna en el amor. NetasDivinas, los miércoles a las 9:30 p. m. por #Unicable 📺 ♬ sonido original - Unicable

¿Quién es Consuelo Duval, conductora de Netas Divinas?

María del Consuelo Dussauge Calzada , conocida en la industria del entretenimiento como Consuelo Duval Parral, Chihuahua.

, conocida en la industria del entretenimiento como Es ampliamente conocida por el personaje de Federica P. Luche , el cual interpretó junto a Eugenio Derbez en La familia P. Luche .

, el cual interpretó junto a Eugenio Derbez en . Además de su emblemático personaje junto a Derbez, también ha dado vida a Sisi y La Nacasia en La hora pico.

y en Su trayectoria no se limita a la actuación; también ha prestado su voz para personajes de películas infantiles como Helen Parr (Elasticgirl) en Los Increíbles .

(Elasticgirl) en . Desde hace casi una década forma parte del programa Netas Divinas, en el que actualmente colabora junto a Sofía Niño de Rivera, Daniela Magun y Natalia Téllez.

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