Asilinn Derbez encara a conductora de Netas Divinas por pregunta sobre Mauricio Ochmann: “Hiciste una pregunta muy incómoda”

La nueva película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no solo ha llamado la atención por reunir nuevamente a la expareja en la pantalla, sino también por los rumores de una posible reconciliación que no dejan de crecer.

Durante la gira de promoción, ambos actores han visitado distintos programas de televisión, donde los conductores han aprovechado para preguntarles sobre el romance que vivieron y si aún existe la posibilidad de darse una segunda oportunidad.

Sin embargo, en su reciente visita a Netas Divinas, Aislinn no ocultó su incomodidad por una pregunta de Daniela Magún e incluso la confrontó frente a las cámaras. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Cómo fue el incómodo momento entre Aislinn Derbez y Daniela Magún en Netas Divinas?

Durante su visita a Netas Divinas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no solo hablaron de su nueva película, sino que también abordaron algunos de los momentos más importantes de la relación que compartieron y cómo enfrentaron su divorcio.

En medio de la conversación, Daniela Magún comparó las relaciones de pareja actuales con las de generaciones pasadas. La conductora comentó que antes las personas solían “luchar más” por sus matrimonios y, con esa reflexión, lanzó una pregunta que tomó por sorpresa a la expareja: si sentían que habían decidido separarse “demasiado rápido”.

Mauricio Ochmann fue el primero en responder. El actor señaló que los tiempos han cambiado y que hoy en día es más común que las parejas recurran a terapia o a herramientas que les permiten afrontar las crisis y tomar decisiones de manera más consciente.

Sin embargo, Aislinn Derbez no dejó pasar la pregunta. Antes de responder, le dijo a Daniela Magún que había sido una pregunta “incómoda” y explicó que no podía responder con un simple “sí” o “no”, ya que detrás de una separación existen muchos factores y matices.

“Hiciste una pregunta bastante incómoda, en la que dices si fue demasiado pronto...” Aislinn Derbez

Al darse cuenta de la incomodidad, Daniela Magún ofreció una disculpa a la actriz, quien continuó con su explicación y dejó claro que no existe una respuesta sencilla sobre el fin de su matrimonio.

“Perdón si fue incómoda y te pido una disculpa. Pero, los escucho hablar y digo: ‘ay, qué bonito.’” Daniela Magún

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¿Qué han dicho Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez sobre una posible reconciliación?

En las últimas semanas, ambos actores han sido cuestionados sobre si esta nueva colaboración en pantalla abriría las puertas para una segunda oportunidad para ellos como pareja.

Aislinn y Mauricio han respondido con naturalidad que aún existe amor y complicidad entre ellos, principalmente por la hija que tienen en común, y se siguen considerando “una familia”.

Sin embargo, han expresado que aunque no lo descartan, deben tomarlo con calma y darse tiempo para tomar una decisión.

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Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez

/ Foto: Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn y Mauricio se separaron en 2019 y en 2020 hicieron oficial su divorcio. Ambos han expresado que la separación fue de común acuerdo y en los mejores términos entre ellos.

Aislinn ha explicado que la decisión no fue por falta de amor ni una crisis; se debió a que el crecimiento personal de ambos estaba orientado hacia caminos diferentes y tomaron la decisión para que cada uno pudiera transitar en su propio camino.

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