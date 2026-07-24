Eugenio Derbez ¡confirma que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sí están juntos!: “Se ve claramente” VIDEO

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, durante la promoción de su película ‘Hasta el fin del mundo’, una de las personas más cuestionadas al respecto ha sido Eugenio Derbez.

El comediante recibió una ola de mensajes de seguidores que le preguntaban si su hija y el actor habrían retomado su relación, por lo que finalmente decidió pronunciarse al respecto. Incluso compartió un video en el que dio su punto de vista sobre la reconciliación. ¡Confirmó que Aislinn y Mauricio están juntos nuevamente! Te contamos.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Eugenio Derbez confirmó la reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann? Esto dijo

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez reveló que ha recibido numerosos mensajes de seguidores preguntándole si su hija, Aislinn Derbez, y Mauricio Ochmann retomaron su relación.

El comediante recordó que anteriormente ya había dejado claro que no le corresponde hablar de la vida sentimental de su hija. Sin embargo, aseguró que esta vez respondería.

Para ello, mostró varias escenas de ‘Hasta el fin del mundo', la película protagonizada por Aislinn y Mauricio, en las que ambos aparecen juntos. Al terminar el video, Eugenio afirmó que ¡sí estaban “juntos” y las imágenes lo demostraban!

Incluso remató al decir que las escenas no eran hechas con inteligencia artificial ni con efectos especiales, sino que realmente estuvieron juntos, pero solo durante las grabaciones.

"¡Más claro ni el agua, claro que están juntos! Ya chequé, y no es I.A. después terminó la filmación y cada uno se fue para su casa.” Eugenio Derbez

“Se ve en las escenas que están juntos. No es con efectos especiales, ni nada. ¡Sí están juntos! ... Durante la película, ya después yo no sé, cada quien sus asuntos.” Eugenio Derbez

No obstante, todo se trató de una broma. Derbez explicó que esa cercanía se da únicamente en la película y que, una vez concluyeron las grabaciones, “cada quien se fue para su casa”.

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¿Por qué surgieron los rumores de reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Tras seis años desde su separación, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieron a compartir pantalla como protagonistas de la película ‘Hasta el fin del mundo’, lo que despertó la ilusión entre sus seguidores.

Durante la gira de promoción, ambos se han dejado ver muy cercanos y con complicidad, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación amorosa.

Las especulaciones también crecieron por las respuestas que tanto Aislinn como Mauricio han dado cuando se les cuestiona si estarían dispuestos a darse una nueva oportunidad, pues ninguno ha cerrado por completo la puerta a esa posibilidad.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Mezcalent

¿Qué han dicho Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sobre una reconciliación?

En distintas entrevistas, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han sido cuestionados sobre la posibilidad de retomar su relación sentimental.

Ambos han respondido con naturalidad que el cariño entre ellos sigue intacto, en gran parte por la hija que tienen en común y por la admiración que sienten hacia el otro. No obstante, también han dejado claro que no tienen prisa por definir si, en algún momento, volverán a darse una oportunidad en el amor.

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