Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann lloran en Hoy y vuelven a desatar rumores de reconciliación: “Te amo”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a dar de qué hablar y no precisamente por un proyecto, sino por un momento cargado de emoción que dejó a todos impactados. Durante el programa Hoy, transmitido este 10 de junio, la expareja protagonizó una escena que rápidamente se volvió tendencia: lágrimas, confesiones y una declaración que no pasó desapercibida.

El clip presentado en la sección Las calientitas mostró fragmentos de la charla que tuvieron en La magia del caos, donde ambos se sinceraron sobre su historia. Aunque llevan años separados, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte, cercano… y, para muchos, todavía lleno de amor.

Aislinn y Mauricio dejaron claro que lo suyo no fue cualquier relación. Entre miradas cómplices y recuerdos que pesan, ambos evidenciaron que su historia sigue viva, al menos en lo emocional.

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Aislinn Derbez compartió fotos de sus vacaciones con Mauricio Ochmann y su hija.

Instagram. / Instagram: @aislinnderbez

¿Por qué Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann lloraron al hablar de su relación en Hoy?

El momento que desató la conversación ocurrió cuando Aislinn Derbez no pudo contener las lágrimas al recordar todo lo vivido con Mauricio Ochmann. En el fragmento, la actriz explicó cómo su visión del amor se transformó gracias a su historia juntos.

“No, voy a llorar otra vez… Todo lo que sé sobre el amor últimamente tiene que ver con todo lo que hemos vivido… 6 años juntos, 6 años separados y hemos pasado por las cosas más bonitas y también por las más rudas y las más dolorosas. El hecho de que estés aquí significa muchas cosas… Los dos hemos tenido nuestras cosas, la verdad”, confesó.

Estas palabras despertaron empatía inmediata entre los conductores y el público, ya que muestran una relación que, pese a la separación, sigue marcada por la conexión emocional y el respeto mutuo.

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Aislinn Derbez se sincera sobre su relación con Mauricio Ochmann / Captura de pantalla de youtube: Se regala dudas

¿Qué confesó Mauricio Ochmann sobre Aislinn Derbez y el amor que aún les une?

Mauricio Ochmann a quien recientemente acusaron de despojo a una señora de la tercera edad, tampoco se quedó atrás. Visiblemente conmovido, el actor habló sin reservas del cariño que aún siente por la madre de su hija, dejando una de las frases más comentadas del día.

“Me pone muy sensible. Sabes que te admiro profundamente, que te amo profundamente y que también para mí es fuerte estar aquí en tu espacio. Yo creo que no hay persona que me conozca más que tú”, expresó.

Mauricio Ochmann en el señor de los cielos / Redes sociales

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresarán? Las señales que desataron rumores de reconciliación

Tras ver el emotivo momento, los conductores de Hoy no tardaron en opinar sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Tania Rincón comentó: “qué bonitos”; mientras que Paul Stanley lanzó un directo “otra oportunidad”. Por su parte, Martha Figueroa fue más allá al destacar que ambos están solteros, lo que abre la puerta a retomar la relación.

“Otra oportunidad, segunda vuelta. Los dos ahorita están solteros, podría ser que recordaran lo bonito… Hablaron muy bonito uno del otro” Martha Figueroa

Galilea Montijo, fiel a su estilo, lanzó una frase que dejó la puerta completamente abierta a la especulación: “en mi país se dice ‘uno nunca sabe’”.

“De alguna manera seguimos juntos” Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann abren su corazón en exclusiva para HOY y hablan sobre cómo han construido su relación de coparentalidad tras su separación. pic.twitter.com/HtMtgl43U5 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 4, 2026

¿Cómo fue la historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann antes de su separación?

La historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó en 2014 cuando coincidieron en el rodaje de A la mala. Su química fue inmediata y dos años después, en 2016, llegaron al altar.

En 2018 nació su hija, consolidando lo que parecía ser una de las relaciones más sólidas del medio artístico. Sin embargo, en 2020 ambos anunciaron su separación, una noticia que tomó por sorpresa a sus fans.

Desde entonces, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han mantenido una relación cercana y respetuosa enfocada en la crianza compartida, evitando conflictos públicos y mostrando una dinámica madura.