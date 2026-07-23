Aislinn Derbez enfrenta a Mauricio Ochmann en vivo y revela en qué le falló: "¿Por qué te comportaste de esa manera?”

Los rumores de una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han cobrado fuerza en las últimas semanas, luego de que ambos se dejaran ver juntos durante la gira de promoción de su nueva película, Hasta el fin del mundo.

Como parte de esa gira, la expareja visitó el programa Sale el sol, donde participó en una dinámica de preguntas que dio pie a un momento muy personal, con una dinámica que llevó a Mauricio a preguntarle a Aislinn en qué sentía que él le había fallado durante su relación. La respuesta de la actriz sorprendió a más de uno. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Cómo fue la dinámica entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en ‘Sale el Sol’?

Como parte de su visita al programa, la expareja participó en una dinámica que consistía en responder preguntas escritas en una serie de cartas. Los cuestionamientos abordaban aspectos personales de sus vidas, su familia y la relación que mantuvieron durante varios años.

Entre los temas que salieron, estuvieron la mamá de Aislinn, los padres e hijas de Mauricio, la familia Derbez y, por supuesto, el matrimonio que ambos compartieron.

La dinámica dio paso a uno de los momentos más emotivos de la visita, ya que tanto Aislinn como Mauricio respondieron con total sinceridad e, incluso, no pudieron contener las lágrimas.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en Sale el Sol / Captura de pantalla

¿Por qué Mauricio Ochmann le preguntó a Aislinn Derbez en qué le falló?

El momento culminante de la dinámica llegó cuando Mauricio tomó la última carta y leyó la pregunta: “¿En qué te fallé?”. La respuesta de Aislinn fue tan honesta como conmovedora.

Lejos de señalar un episodio en particular, la actriz aprovechó la pregunta para hacer una profunda reflexión sobre la forma en que ambos vivieron su relación. Reconoció que, en momentos de victimismo, llegó a cuestionarse por qué Mauricio se había comportado de determinada manera y a responsabilizarlo por el dolor que experimentó.

Sin embargo, explicó que la pregunta debía dirigirla hacia ella misma, pues comenzó a cuestionarse en qué se había fallado al permanecer en situaciones que ya no le hacían bien.

“En mis momentos de victimismo, me pregunté por qué me hicieron esto o por qué actuaste de tal manera. Pero, más bien la pregunta es en qué me fallé yo a mí. Porque en los momentos que yo sentí que me falló alguien, es porque yo me puse en un lugar incorrecto.” Aislinn Derbez

Finalmente, Aislinn aseguró que no considera que Mauricio le haya fallado. Por el contrario, afirmó que todas las experiencias que compartieron, incluso las más difíciles, formaron parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento, tanto a nivel personal como en la relación que construyeron.

“Hoy en día, no siento que me hayas fallado en nada, al contrario. Todo lo que en algún momento vi como fallas, fueron los peldaños que me hicieron crecer.” Aislinn Derbez

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¿Cuándo terminó el matrimonio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochann se separaron en 2019 y un año después, formalizaron su divorcio.

De acuerdo con declaraciones de Aislinn, el divorcio no fue por falta de amor, sino porque ambos apuntaban a direcciones distintas en el aspecto personal y profesional, lo que dificultó la comunicación y fue desgastando la comunicación entre ellos.

Seis años después de la ruptura, el cine vuelve a poner juntos a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en escena, lo que ha despertado los rumores den ‘Hasta el fin del mundo'.

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