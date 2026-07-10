Aislinn Derbez sorprende al llamar ‘amorcito’ a un ex ¡y no es Mauricio Ochmann! ¿Adiós reconciliación?

La vida sentimental de Aislinn Derbez vuelve a dar de qué hablar. En medio de los constantes rumores que apuntan a una posible reconciliación con Mauricio Ochmann, la actriz sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación dedicada a uno de sus exnovios más recordados.

Y es que mientras las redes sociales siguen analizando cada fotografía y aparición pública de la expareja, la hija de Eugenio Derbez llamó la atención al referirse con cariño a otro ex. ¡Juegan con nuestras emociones!

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Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez

/ Foto: Redes sociales

¿Por qué Aislinn Derbez llamó “amorcito” a su ex y no a Mauricio Ochmann?

En medio del revuelo por los rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez utilizó sus redes sociales para felicitar a Jesús Navarro, vocalista de Reik, por su cumpleaños. El detalle llamó inmediatamente la atención de sus seguidores.

La actriz publicó una fotografía que ambos se tomaron hace casi dos décadas y acompañó la imagen con un mensaje que despertó nostalgia entre quienes recuerdan aquella relación que mantuvieron cuando eran muy jóvenes.

“Esta foto es del 2005, no lo puedo creer. Feliz cumple amorcito, por otros 20 años de amistad y más. Love you”, escribió Aislinn Derbez junto a varios corazones, dejando claro que el cariño entre ambos permanece pese al paso de los años.

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¿Jesús Navarro y Aislinn Derbez fueron novios? Así fue su romance antes de la fama

Mucho antes de convertirse en una de las actrices más conocidas de México, Aislinn Derbez vivió un breve romance con Jesús Navarro, cantante de Reik. La relación ocurrió cuando ella tenía alrededor de 20 años y todavía no iniciaba formalmente su carrera artística.

Aunque el noviazgo fue corto, ambos conservaron una amistad que ha sobrevivido durante dos décadas, motivo por el que el reciente mensaje fue interpretado más como una muestra de afecto y agradecimiento que como una señal de una posible reconciliación amorosa.

La propia actriz recordó esa etapa durante el podcast “La magia del caos”, donde habló con naturalidad sobre cómo comenzó la historia entre ambos y el motivo por el que terminó enamorándose del intérprete.

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¿Qué reveló Aislinn Derbez sobre su romance con Jesús Navarro en “La magia del caos”?

Durante una charla en su podcast, Aislinn Derbez compartió detalles que pocas veces había contado sobre la relación que sostuvo con el vocalista de Reik.

La actriz confesó que quedó cautivada por la voz del cantante desde la primera vez que lo escuchó y explicó cómo ese flechazo terminó convirtiéndose en un breve romance que aún recuerda con cariño.

“Vi el video y me enamoré de ti, más allá de todo por tu voz. Terminamos saliendo un rato, unos mesecillos, me cantabas al oído y luego me dedicaste una canción en un concierto. Todas me envidiaban porque el cantante me estaba dedicando una canción en un concierto, qué tiempos”, relató.

Las declaraciones volvieron a llamar la atención después del reciente mensaje de cumpleaños, pues dejaron ver que entre ambos existe una amistad sólida y una historia que recuerdan con afecto.

¿Siguen los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Mientras el mensaje para Jesús Navarro generó sorpresa, los rumores sobre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann continúan sin desaparecer. En las últimas semanas ambos aparecieron juntos en el podcast “La magia del caos”, donde hablaron del cariño que siguen sintiendo uno por el otro tras su divorcio.

Las especulaciones aumentaron cuando realizaron un viaje a Italia y posteriormente compartieron fotografías donde aparecen sonrientes disfrutando de distintos momentos. Incluso acompañaron una de las publicaciones con la frase: “Estamos de vuelta”, lo que muchos interpretaron como una posible pista sobre una reconciliación.

Sin embargo, hasta ahora ni Aislinn Derbez o Mauricio Ochmann, ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental.