Aislinn Derbez publica foto junto a Mauricio Ochmann tras viaje y ¿confirma reconciliación? “Estamos de vuelta”

Los rumores de una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann surgieron desde hace varias semanas, y ahora, ante la expectativa de sus seguidores, la actriz lanza un revelador mensaje en sus redes sociales. ¿Confirma recalentado?

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de recalentado? / Mezcalent

¿Por qué iniciaron los rumores de “recalentado” entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

A comienzos de mayo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron al reencontrarse públicamente durante la promoción de la película Hasta el fin del mundo, proyecto que marcará su regreso como compañeros de reparto después de varios años sin trabajar juntos.

El mensaje de tono romántico que acompañó la publicación desató especulaciones sobre una posible reconciliación entre la expareja.

Ante los cuestionamientos, Aislinn Derbez fue la primera en responder y comentó que, de una u otra manera, ambos siempre terminaban regresando al amor:

Hemos pasado por las cosas más bonitas, las más dolorosas, hemos visto el lado oscuro de cada quien y aun así creo que siempre regresamos al amor. Aislinn Derbez

Lo curioso para muchos internautas, llegó con las declaraciones de Eugenio Derbez, quien aseguró desconocía totalmente el proyecto y la imagen de su hija junto a Mauricio también le sorprendió:

No sé, me quedé igual que ustedes, ¿qué sigue?, que ahora saque un disco con Kalimba o que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani, ¿qué sigue? Eugenio Derbez

A raíz de este momento, han surgido varios rumores sobre una reconciliación, algo que muchos esperan se confirme rápidamente.

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Eugenio Derbez reacciona a posble reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué imagen de Aislinn Derbez habría confirmado su reconciliación con Mauricio Ochmann?

La tarde de este miércoles 8 de julio, Aislinn Derbez volvió a encender las redes, ya que publicó una imagen en la que está junto a Mauricio Ochmann, desatando la locura de sus fans.

Más allá de la simple fotografía, el mensaje que acompañaba la publicación impactaba aún más:

Estamos de vuelta. Aislinn Derbez

Aunque no hizo referencia a si se trataba de algo sentimental o amoroso, fue un gesto suficiente para seguir alimentando las teorías y especulaciones a su alrededor.

Uno de los comentarios más curiosos de un internauta fue el siguiente: "¿ De vuelta en qué aspecto ?” una duda que más de uno se hizo a partir de la publicación. ¿Será que los veremos nuevamente juntos en una relación?

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¿Cuándo se estrena Hasta el fin del mundo la película de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

El estreno de Hasta el fin del mundo ha generado gran expectativa entre el público, pues la película reunió nuevamente a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

Según compartieron ambos en sus redes sociales, la producción contará una historia romántica que se transforma y madura a lo largo de los años.

La película tiene previsto llegar a las salas de cine el 23 de julio. Mientras tanto, muchos seguidores de ambos artistas continúan ilusionados con la posibilidad de que este reencuentro marque el comienzo de una reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

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