Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se besuquean de nuevo; ¿renació el amor? “Sí se siente” VIDEO

La gira de promoción de Hasta el fin del mundo, protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ha reavivado los rumores de una posible reconciliación entre los actores.

A seis años de su divorcio, la expareja volvió a compartir pantalla e incluso protagonizó escenas románticas que incluyeron un beso. Esto despertó la curiosidad, y no se hicieron esperar las preguntas sobre qué sintieron al volver a besarse y si ese momento hizo renacer el amor entre ellos. ¿Qué respondieron? Aquí te contamos.

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Aislinn Derbez habló de su relación actual con Mauricio Ochmann y aclaró si existe la posibilidad de retomar su matrimonio / Instagram

¿Por qué Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a besarse y qué sintieron?

Al tratarse de una película romántica, ‘Hasta el fin del mundo’ exigió que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez retomaran la química que alguna vez tuvieron como pareja, por lo que compartieron escenas de romance, muestras de cariño e incluso un beso frente a las cámaras.

Por ello, durante su visita al programa ‘Montse & Joe’, las conductoras les preguntaron qué sintieron al volver a besarse en la película. “Qué sintieron en el primer beso de la película?”, preguntó.

Entre risas y sonrojados, Aislinn y Mauricio confesaron que “sí se siente” y que fue un momento bonito.

“Sí se siente, ¿no? ¿Tú lo sentiste?”, le preguntó Mauricio a Aislinn. Sin dudarlo, la actriz respondió: “Sí, sí se siente. Se siente como bonito”, desatando las reacciones de las conductoras.

De inmediato, Montserrat Oliver aprovechó el momento para pedirles que se dieran otro beso: “a ver, dense otro”, provocando aún más risas nerviosas. Aunque ambos siguieron la broma, continuaron con la entrevista sin repetir el romántico momento.

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Eugenio Derbez confirma que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sí estan juntos

Los rumores sobre una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann llegaron incluso hasta Eugenio Derbez, quien comenzó a recibir cientos de preguntas sobre la supuesta segunda entre la expareja.

Aunque anteriormente había dejado claro que no le corresponde hablar de ese tema, el comediante decidió pronunciarse a través de un video en Instagram.

En la grabación mostró varias escenas de ‘Hasta el fin del mundo’ y, a modo de broma, aseguró que Aislinn y Mauricio “sí están juntos”. Sin embargo, enseguida aclaró que se refería únicamente a la película. Bromeó diciendo que, una vez terminaron las grabaciones, cada quien se fue a su casa y él ya no sabe qué ocurrió después.

"¡Más claro ni el agua, claro que están juntos! Ya chequé, y no es I.A. después terminó la filmación y cada uno se fue para su casa.” Eugenio Derbez (...) Se ve en las escenas que están juntos. No es con efectos especiales, ni nada. ¡Sí están juntos! ... Durante la película, ya después yo no sé, cada quien sus asuntos.” Eugenio Derbez

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Redes sociales y cortesía del director

¿Qué han dicho sobre una posible reconciliación?

Ambos actores han sido cuestionados sobre darse una nueva oportunidad, y con naturalidad han respondido que no lo descartan del todo, pues aún existe amor entre ellos y mucha unión por la hija que tuvieron durante su patrimonio.

Sin embargo, no lo han confirmado ni han dado una respuesta definitiva al respecto, y que quieren tomárselo con calma, pues ahora están concentrados en la publicidad de su película.

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