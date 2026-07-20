Eugenio Derbez lanza polémicos comentarios sobre la final del Mundial 2026, ¿apoyaba a Argentina?: “Robo descarado”
Eugenio Derbez dio polémicas declaraciones de la final del Mundial 2026 las cuales dieron mucho de qué hablar. ¿Qué dijo exactamente? Te contamos.
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó momentos polémicos dentro y fuera de la cancha, y los aficionados no dejaron pasar.
Uno de ellos fue Eugenio Derbez, que en sus redes sociales no se guardó nada y criticó las decisiones arbitrales del partido, y aseguró que hubo un robo. ¿Qué escribió exactamente? Te contamos.
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¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?
El actor ha demostrado que ha estado al pendiente del máximo torneo del futbol a nivel mundial, y por supuesto que la final no fue la excepción.
Durante y después del partido, Eugenio Derbez compartió en ‘X’ sus reacciones del encuentro, pero sobre todo, de las decisiones arbitrales, reclamó que hubo sanciones polémicas que beneficiaron a Argentina, aún cuando España quedara campeón.
Finalmente, felicitó al cuadro español y no dejó pasar la oportunidad para recalcar que había existido un robo y que las decisiones que han tomado los organizadores del torneo es una “vergüenza”.
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¿Por qué Eugenio Derbez habló de un “robo” en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?
El duelo entre España y Argentina fue muy parejo durante los 90 minutos, por lo que el marcador permaneció sin goles y el encuentro tuvo que definirse en los tiempos extra.
A lo largo del Mundial 2026, en redes sociales surgieron comentarios de aficionados que aseguraban que las decisiones arbitrales y de los organizadores habían favorecido a Argentina. Durante la final, dos jugadas en particular volvieron a alimentar ese debate.
En el primer tiempo extra, cuando el marcador seguía 0-0, Nico Williams anotó el primero para España; sin embargo, el gol fue anulado tras señalarse una falta sobre un defensor argentino, decisión que dividió opiniones entre especialistas y aficionados.
Minutos después, España volvió a marcar con un segundo gol de Ferran Torres, pero la anotación también fue invalidada por fuera de lugar.
Estas decisiones arbitrales provocaron un intenso debate en redes sociales y llevaron a Eugenio Derbez a expresar su inconformidad, al calificar el encuentro como un “robo absoluto”.
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El gol anulado de España, desde el estadio. pic.twitter.com/7Stoa2thKr— BCN News (@BCN_Plus) July 19, 2026
¿Qué famosos asistieron a la final del Mundial 2026?
La final del Mundial 2026 no solo reunió a figuras del deporte, sino también a personalidades reconocidas del mundo del espectáculo.
Además de los famosos que participaron en el show de medio tiempo como Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS; en las gradas también estuvieron presentes celebridades de Hollywood.
Entre los famosos que fueron vistos en el Estadio Nueva York estuvieron:
- Beyoncé
- Kylie Jenner
- Timothée Chalamet
- Javier Bardem
- Penélope Cruz
- Matt Damon
- Brad Pitt
- Tom Cruise
- Anya Taylor-Joy
El talento mexicano también se dio cita en la final entre España y Aegentina: Danna, Juanpa Zurita, la streamer Samy Rivera, Luisito Comunica, entre otros.
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