Eugenio Derbez lanza polémicos comentarios sobre la final del Mundial 2026, ¿apoyaba a Argentina?: “Robo descarado”

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó momentos polémicos dentro y fuera de la cancha, y los aficionados no dejaron pasar.

Uno de ellos fue Eugenio Derbez, que en sus redes sociales no se guardó nada y criticó las decisiones arbitrales del partido, y aseguró que hubo un robo. ¿Qué escribió exactamente? Te contamos.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

El actor ha demostrado que ha estado al pendiente del máximo torneo del futbol a nivel mundial, y por supuesto que la final no fue la excepción.

Durante y después del partido, Eugenio Derbez compartió en ‘X’ sus reacciones del encuentro, pero sobre todo, de las decisiones arbitrales, reclamó que hubo sanciones polémicas que beneficiaron a Argentina, aún cuando España quedara campeón.

Finalmente, felicitó al cuadro español y no dejó pasar la oportunidad para recalcar que había existido un robo y que las decisiones que han tomado los organizadores del torneo es una “vergüenza”.

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Comentarios de Eugenio Derbez sobre la final del Mundial 2026 / X @EugenioDerbez

¿Por qué Eugenio Derbez habló de un “robo” en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

El duelo entre España y Argentina fue muy parejo durante los 90 minutos, por lo que el marcador permaneció sin goles y el encuentro tuvo que definirse en los tiempos extra.

A lo largo del Mundial 2026, en redes sociales surgieron comentarios de aficionados que aseguraban que las decisiones arbitrales y de los organizadores habían favorecido a Argentina. Durante la final, dos jugadas en particular volvieron a alimentar ese debate.

En el primer tiempo extra, cuando el marcador seguía 0-0, Nico Williams anotó el primero para España; sin embargo, el gol fue anulado tras señalarse una falta sobre un defensor argentino, decisión que dividió opiniones entre especialistas y aficionados.

Minutos después, España volvió a marcar con un segundo gol de Ferran Torres, pero la anotación también fue invalidada por fuera de lugar.

Estas decisiones arbitrales provocaron un intenso debate en redes sociales y llevaron a Eugenio Derbez a expresar su inconformidad, al calificar el encuentro como un “robo absoluto”.

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El gol anulado de España, desde el estadio. pic.twitter.com/7Stoa2thKr — BCN News (@BCN_Plus) July 19, 2026

¿Qué famosos asistieron a la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 no solo reunió a figuras del deporte, sino también a personalidades reconocidas del mundo del espectáculo.

Además de los famosos que participaron en el show de medio tiempo como Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS; en las gradas también estuvieron presentes celebridades de Hollywood.

Entre los famosos que fueron vistos en el Estadio Nueva York estuvieron:

Beyoncé

Kylie Jenner

Timothée Chalamet

Javier Bardem

Penélope Cruz

Matt Damon

Brad Pitt

Tom Cruise

Anya Taylor-Joy

El talento mexicano también se dio cita en la final entre España y Aegentina: Danna, Juanpa Zurita, la streamer Samy Rivera, Luisito Comunica, entre otros.

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