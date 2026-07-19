Mundial 2026: Jugadores de Argentina golpean a la Selección de España tras derrota en la final | VIDEO

El final de este Mundial 2026 llegó oficialmente a su fin con la victoria de España sobre Argentina. Aunque el árbitro pitó el final del partido, la batalla continuó en la cancha pero sin el balón en juego. Captaron el momento en el que jugadores argentinos agredieron al equipo español. ¿Cómo fue?

Jugadores de Argentina agreden a la Selección de España / Redes sociales

¿Cuál fue el resultado exacto de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

La gran final del Mundial 2026 tuvo como protagonista a España, equipo que dominó la mayor parte del encuentro gracias al control de la posesión y una intensa presión que complicó constantemente a Argentina.

Las primeras ocasiones llegaron con Lamine Yamal y Dani Olmo, pero Emiliano “Dibu” Martínez evitó la caída de su arco con destacadas atajadas frente a Álex Baena, Pau Cubarsí y Mikel Merino.

La Albiceleste tuvo pocas opciones de ataque y se complicó aún más cuando en la recta final del tiempo reglamentario, Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla, dejando a su selección con diez jugadores para disputar el alargue.

Ya en el tiempo suplementario, España mantuvo el dominio y encontró el gol del triunfo a los 106 minutos gracias a Ferran Torres, quien selló el 1-0 que le dio al conjunto europeo su segundo título mundial .

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Ferrán Torres metió el gol del triunfo para España / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre jugadores argentinos y españoles tras la final del Mundial 2026?

Apenas sonó el silbatazo final del árbitro Slavko Vincic, que decretó el triunfo español por 1-0 sobre Argentina, el campo de juego se convirtió en escenario de empujones, reclamos y cruces verbales que obligaron a la intervención de jugadores y cuerpos técnicos para evitar que la situación pasara a mayores.

Mientras los futbolistas españoles iniciaban los festejos por la conquista de su segunda Copa del Mundo, varios integrantes de la Albiceleste reaccionaron con evidente frustración tras perder una final que se definió hasta el tiempo suplementario.

El momento más tenso tuvo como protagonistas a Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, quienes golpearon a jugadores como Eric García y Gavi, mientras Lionel Escaloni (entrenador de Argentina) intentaba separar a sus futbolistas.

El debate creció en redes, pero la mayoría defendía a España, tachando a los sudamericanos como malos perdedores:



“ El único ataque de Argentina hoy ”,

”, “Y bueno, no les gusta perder” y,

“La de patear al arco no se la saben”.

Te dejamos el video completo.

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¿Mhoni Vidente predijo la victoria de España ante Argentina?

Durante la emisión del programa de El Heraldo de México con Brenda Zamudio, transmitida el pasado 15 de julio, Mhoni Vidente compartió sus predicciones sobre la final del Mundial 2026.

Aunque Mhoni no adivinó la diferencia de goles, sí predijo el triunfo de los europeos ante la selección albiceleste:

Mi favorito para que este domingo gane esta justa deportiva es España por diferencia de dos o tres goles. (...) A España lo veo levantando la copa. España comienza a jugar muy tranquilamente. Mhoni Vidente

Es así que termina de manera definitiva esta justa mundialista, la primera con 48 selecciones, en una aventura donde los aficionados al futbol sonrieron y soñaron.

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