Lau Styling, de La casa de los famosos México, insultó a los mexicanos tras triunfo de España en el Mundial 2026

El triunfo de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026 dio de qué hablar. En México, muchos celebraron este hecho. Y es que, a lo largo del torneo, algunos habitantes del país sudamericano hicieron comentarios polémicos contra los mexicanos.

El júbilo no pasó desapercibido en redes sociales. Muchos influencers argentinos han dejado ver su molestia ante esta situación. Un ejemplo de ello es Lau Styling, quien se hizo conocida en su momento por trabajar con varias celebridades de ‘La casa de los famosos México’. La experta hizo unas declaraciones que causaron mucha indignación en el pueblo mexicano. Te contamos los detalles.

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Lau Styling se burló de México / Redes sociales

Las declaraciones de Lau Styling sobre México tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Todo ocurrió tras la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026. Lau Styling grabó un video quejándose de que los mexicanos celebraran este hecho. Afirmó que su selección al menos llegó hasta el último partido, a diferencia de México. Por si esto fuera poco, acompañó sus palabras con un insulto.

“Todos los mexicanos de: ‘ay, ganó España’, pero ¿vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de pu… Ni Paraguay, ni Brasil estuvieron vivos. Ahora bailan”. Lau Styling

Todo parece indicar que la experta en imagen estaba bajo la influencia de la bebida al momento de sus declaraciones. No obstante, esto no impidió que la gente comenzara a criticarla. Los internautas creen que sus palabras estuvieron fuera de lugar, principalmente ahora que viene el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Aunque se desconoce si formará parte de la nueva edición, muchos exigen que la producción la despida, en caso de que esté contemplada. Pese a todo, hubo algunos que la defendieron, asegurando que simplemente se dejó llevar por la “pasión del momento”.

Y es que, desde la derrota de Argentina, muchos ciudadanos de aquel país se dicen muy dolidos por la falta de apoyo de muchos latinoamericanos. Hasta se ha comenzado a decir que el triunfo de ‘la Roja’ fue fraude.

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ESTOY MOLESTA 😡



Esta mujer Argentina es Laura, es Stylist de varios famosos que entran a La Casa de los famosos y se atrevió a llamar HIJOS DE PU&@ a los mexicanos.



Laura te recuerdo que estás en México buscando oportunidades la cuales se te han brindado como para ponerte a… pic.twitter.com/mToUBV4vs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

¿Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’ se disculpó por sus declaraciones tras la final del Mundial 2026?

A diferencia del periodista argentino Eduardo Feinmann, quien sí ofreció una disculpa tras menospreciar México, Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’ simplemente se justificó diciendo que sus palabras estaban “sacadas de contexto”.

Afirmó que la gente “malinterpreta todo” y que no sería capaz de insultar o hablar mal de un país que le “abrió las puertas”. Sostuvo que todo lo dicho era en un “ámbito futbolístico” y pidió a la gente que no se enganchara.

“Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me dijeron cosas muy feas. A la gente mexicana que se sintió ofendida, yo también me sentí ofendida, como siempre me dicen que somos meseros, que somos prostis…He recibido muchas cosas feas en privado. Una cosa es el fútbol y otra cosa es decir (insultos)”. Lau Styling

Pese a su explicación, las críticas en su contra no cesaron. Toda esta situación habría orillado a la estilista a poner sus cuentas de redes sociales en privado.

Unas horas después, sus plataformas volvieron a estar públicas y lanzó un comunicado ofreciendo disculpas. Reconoció que sus palabras no fueron correctas y se disculpó “de corazón”.

Lau Styling dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto / Redes sociales

¿Quién es Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’, la influencer que se burló de México?

Lau Styling es una estilista originaria de Argentina.

Actualmente reside en la Ciudad de México.

No se sabe mucho de ella. Sin embargo, ganó notoriedad durante la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Ha colaborado con grandes estrellas como Briggitte Bozzo y Gala Montes.

En su momento, tuvo una fuerte pelea con Gala Montes debido a que esta criticó la calidad de las prendas que le proporcionó. La estilista aseguró que la actriz era una “malagradecida”.

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