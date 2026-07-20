Mariana Echeverría estaría buscando que la vuelvan a contratar en la televisión, ¿el público ya la perdonó?

Mariana Echeverría estaría en busca de regresar a la televisión tras la funa que recibió por su participación en La casa de los famosos México (2024), lo que la alejó 2 años de la pantalla. Un amigo de la conductora nos platicó que ella ha dejado de recibir tantos malos comentarios en las redes, por lo que inició conversaciones para volver al medio artístico.

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Mariana Echeverría / Instagram

¿Por qué Mariana Echeverría se alejó de la televisión tras ‘La casa de los famosos México’?

Antes de entrar al reality Mariana era una de las conductoras más queridas; sin embargo, en La casa tuvo actitudes que no le agradaron a los televidentes, por lo que se convirtió en la concursante con mayor cantidad de hate. Sin embargo, bien dicen que el tiempo borra lo malo.

Nuestra fuente nos contó: “Su esposo,el portero Oscar Jiménez, fichó por el Atlante, que tiene su sede en la CDMX, por lo que tras vivir 2 años en León, ya están de vuelta acá. Ella ha visto que la funa ha bajado y espera que la gente la vuelva a aceptar”.

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Mariana Echeverría / YT: Cuentamelo ya

Mariana Echeverría reapareció en público y aseguró que la opinión del público cambió

La conductora, relata la fuente, ha puesto manos a la obra para volver a la televisión. “Fue al partido del Mundial de México contra Ecuador, por lo aficionada que es y consciente de la gran cantidad de gente del medio que habría ahí para establecer contactos, con el fin de retomar su profesión. Fue también al encuentro de México contra Inglaterra y volvió a hablar con muchos contactos. En cuanto al público, incluso hubo bastantes personas que hasta foto le pidieron”.

Sobre el hate en redes sociales, nos contaron: “En cierto momento limitó que la gente comentara sus publicaciones, pero hace tiempo dejó de hacerlo. Esta reaparición tan pública en los partidos fue la prueba de fuego, ya que, si bien aún le hicieron algunos comentarios negativos, la mayoría eran positivos, resaltando lo bien que luce”.Y es que ha bajado de peso. “Ha cuidado mucho su alimentación, para estar bien de salud y lucir perfecta en pantalla si se da su regreso”.

En cuanto al futuro de su carrera, nos contaron: “A Me caigo de risa por nada volvería, por sus problemas con Faisy, pero Eduardo Suárez, el productor de ese programa y de otros, le tiene mucho cariño y la podría incluir en algún proyecto. Si bien ella tuvo sus roces con algunos productores al salir del reality, se lleva muy bien con la mayoría, pues siempre ha sido muy profesional”.

Nos cuentan que Mariana quiere mantener este regreso en secreto. “Por el momento no lo va a aceptar públicamente, porque quiere que se concrete alguna propuesta para que no se burlen de ella los detractores que aún le quedan, pero ya que lo consiga, lo gritará a los cuatro vientos. Está muy entusiasmada. Ha hecho historias en Instagram contando cosas a la gente y ahí se percata de que ya no la rechazan. Está dispuesta a resurgir como el Ave Fénix”.

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¿Mariana Echeverría volvería a trabajar con Andrea Escalona tras su polémica?

Hace 2 años, cuando Mariana salió de La casa, fue confrontada por las conductoras de Hoy, por ciertos comentarios que hizo en el reality sobre una Andrea que no quería a un compañero y terminó culpando a Andrea Escalona, quien le reclamó.

Hace unos días nos encontramos a esta última, quien nos habló sobre la reaparición de Mariana. “Le deseo lo mejor. Tiene mucho talento, mucho qué entregar. ¡Bienvenida, Mariana! Yo creo que nunca se ha ido, porque es una conductora innata”.

Le preguntamos si ya la perdonó y nos contestó: “¿Yo qué le tengo que perdonar? Me dijo y yo le dije que no, pero yo no tengo nada en contra de ella”.

Sobre si trabajaría con ella, Escalona comentó: “Más allá de Mariana o no, depende de los proyectos, pero a mí me encanta hacer nuevas cosas. Sí, yo no tengo ningún tema con Mariana, a mí me cae bien, le deseo mucho éxito”.

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