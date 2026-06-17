Mariana Echeverría sorprende con cambio de look tras rumores de divorcio, ¿inicia una nueva etapa?

Mariana Echeverría celebró su cumpleaños en ausencia de su esposo, Óscar Jiménez, en días pasados, lo que alimentó los rumores de una separación; sin embargo, parece que todo ha quedado atrás, ya que la exintegrante de La casa de los famosos México sorprendió con un cambio de look y un inesperado anuncio. ¿De qué se trata?

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Mariana Echeverría impacta con cambio de imagen. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría y su esposo encendieron los rumores de separación tras regresar de un viaje. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes, la excolaboradora de Me caigo de risa fue cuestionada sobre su matrimonio, pero aseguró que eran una de las parejas más estables del medio.

“No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje, íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien”, respondió. Posteriormente, reveló una serie de imágenes familiares que acompañó con el texto: “Nunca voy a olvidar lo feliz que fui viéndolos disfrutarlo”.

Pese a su aclaración, la situación siguió generando controversia cuando apareció festejando su cumpleaños junto a sus hijos y sin la compañía de su esposo; sin embargo, aclaró que no había podido estar físicamente, pero lo había sentido cerca.

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Mariana Echeverría apareció sola en sus cumpleaños. / IG: @marianaecheve

¿Por qué Mariana Echeverría se hizo un cambio de look tras rumores de divorcio?

Semanas después de que Mariana Echeverría anunció que se mudaba por motivos profesionales de su esposo, Óscar Jiménez, sorprendió a propios y extraños al aparecer con un nuevo look en sus redes sociales.

En la imagen que difundió, se observa a la exconductora Me caigo de risa lucir un cabello rojizo mientras porta la camisa del Atlante, dando a conocer que es el nuevo equipo al que pertenece Óscar Jiménez.

Cabe recordar que anteriormente, Echeverría confirmó que estaba temporalmente separada de su esposo porque se mudarían de León, Guanajuato, pero mantuvo la intriga sobre su nueva residencia. “Se acabó León, ya se pasaron dos años, ayer le hice su despedida a Óscar”, expresó.

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Mariana Echeverría presume cambio de lookj. / IG: @marianaecheve

¿Cuál es el mensaje que Mariana Echeverría dedicó a su esposo tras su cambio de imagen?

Además de su cambio de imagen, Mariana Echeverría compartió la admiración que siente por su esposo a través de un emotivo mensaje en que anuncia su integración al Atlante.

“Estoy profundamente orgullosa de ti, de tu carrera, de tu paciencia, de tu disciplina y, sobre todo, del hombre que eres. Y tus hijos y yo siempre nos pondremos con orgullo la camiseta del equipo al que pertenezcas. Siempre en tu barco”. Mariana Echeverría

Mientras que en sus historias, Mariana Echeverría dejó claro que, pese a los rumores de divorcio, ha logrado formar un equipo con Óscar Jiménez.

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