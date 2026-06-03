Mariana Echeverría confirma que se “separa” de Óscar Jiménez: “Se acabó... A buscar casa”, FOTO

Mariana Echeverría sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un cambio en su vida familiar junto a Óscar Jiménez y reveló que se “separó” del portero mientras está en búsqueda de casa nueva.

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Mariana Echeverría anuncia que se “separa” de Óscar Jiménez y revela todo lo que viene. / IG: @marianaecheve

¿De dónde surgen los rumores de separación entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Luego de que en redes sociales surgieran especulaciones sobre un posible divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez, la conductora decidió responder a los comentarios durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

Una de las dudas más recurrentes estuvo relacionada con el reciente viaje que realizó junto a su familia y si este había derivado en una crisis matrimonial. Ante los cuestionamientos, Mariana negó que exista una separación entre ella y el futbolista.

“No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien”. Mariana Echeverría.

La conductora también compartió cómo vive la dinámica de pareja con Óscar Jiménez y reconoció que, como ocurre en muchas relaciones, existen diferencias en la convivencia diaria. Sin embargo, señaló que ambos han encontrado la manera de complementarse.

“Somos una pareja extraordinaria, somos el agua y el aceite, por supuesto que hay discusiones de tonterías”, comentó al referirse a su matrimonio.

Además, Mariana destacó que la comunicación y el afecto continúan siendo pilares importantes en su relación. Incluso aseguró que percibe su matrimonio como uno de los más sólidos dentro del medio artístico.

“Siento que somos una de las parejas más estables del medio y ojalá así sea hasta que la muerte nos separe”. Mariana Echeverría.

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¡Mariana Echeverría se queda sola! Óscar Jiménez ya se fue y ella enfrenta la mudanza. / IG: @marianaecheve

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre que se cambia de casa?

Mariana Echeverría explicó a través de sus historias de Instagram que actualmente se encuentra en medio de un proceso de mudanza familiar, situación que la llevó a permanecer temporalmente separada de su esposo, Óscar Jiménez.

La conductora detalló que el futbolista ya dejó León, Guanajuato, para incorporarse a sus nuevos compromisos, mientras ella se quedó a cargo de organizar el traslado junto a sus hijos.

“Se acabó León, ya se pasaron dos años, ayer le hice su despedida a Óscar”, compartió Mariana Echeverría, que enfrentó polémicas con Faisy en Me caigo de risa. También señaló que aprovecharon la ocasión para despedirse de las personas que conocieron durante su estancia en la ciudad.

“Queríamos despedirnos de toda la gente chida que conocimos aquí en León, hicimos muy buenas amistades”, comentó.

“Sí alcanzó a despedirse y ya hoy se fue, me quedo yo con los críos, la mudanza, a buscar casa y escuela, todo a la distancia mientras organizo todo este rollo de la mudanza. A finales de junio vamos a estar por allá, nos íbamos a ir hasta agosto para que terminara el Mundial y todo pasara, pero hubo cambio de planes”. Mariana Echeverría.

Asimismo, destacó que el ajuste permitirá que su hijo celebre su cumpleaños junto a su padre el próximo 30 de junio. Además de preparar el traslado, Echeverría adelantó que aprovechará la mudanza para desprenderse de diversos artículos que ya no utilizarán.

“Estén pendientes porque voy a sacar chorronal de cosas, cosas de bebé, cosas mías, cosas de Óscar, realmente quiero donarlos a gente que lo necesite de verdad”, destacó la influencer al compartir parte de los planes que tiene mientras organiza su nuevo hogar.

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Mariana Echeverría anuncia que se “separa” de Óscar Jiménez y revela todo lo que viene con su mudanza. / Redes sociales

¿Por qué Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se mudan de León?

El cambio de residencia de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez coincide con una nueva etapa profesional para el guardameta.

Luego de permanecer dos años con el Club León, equipo al que llegó en calidad de préstamo procedente del América, el futbolista concluyó su vínculo con la escuadra esmeralda y no recibió una renovación para continuar en la institución.

De acuerdo con información difundida por medios deportivos, Jiménez quedaría en libertad contractual una vez concluida su relación con León, situación que abrió la puerta para negociar su incorporación con otro equipo.

Los reportes señalan que el portero tendría como próximo destino al Atlante, club con el que firmaría inicialmente por un año.

Según información publicada por El Universal, la llegada del arquero a los Potros de Hierro sería oficial a partir del 1 de julio, fecha en la que termina formalmente su ciclo con León.

El movimiento también marcaría su regreso a la Ciudad de México, donde se desarrollaría esta nueva etapa de su carrera profesional y de nuevo su vida personal con Mariana Echeverría, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024 y protagonista de polémicas.

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