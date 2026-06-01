Mariana Echeverría lanza fuerte mensaje tras rumores de divorcio: ¿confirma su separación? “Nunca voy a olvidar lo feliz que fui”

Después de que Mariana Echeverría y Óscar Jiménez realizaron un viaje que desató rumores de divorcio tras discusiones, la presentadora compartió un fuerte mensaje en redes. ¿Confirmó su separación?

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Mariana Echeverría y Oscar Jiménez enfrentan rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez en 2026?

Semanas después de que la excolaboradora de Me caigo de risa celebró junto a su esposo el bautizo de su bebé con una lujosa fiesta, comenzaron a circular rumores de un posible divorcio tras realizar un viaje familiar.

A través de sus redes, Echeverría realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que fue cuestionada sobre la posibilidad de que su matrimonio se haya fracturado tras su viaje juntos.

Fiel a su estilo, Echeverría señaló que, aunque las discusiones son parte de su relación, considera que son una de las parejas más estables del espectáculo y espera que siga así “hasta que la muerte los separe”.

“No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien”. Mariana Echeverría

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Mariana Echeverría aclara rumores de divorcio / IG: marianaecheve

¿Cuál es el nuevo mensaje de Mariana Echeverría tras rumores de divorcio?

A casi un año de que Mariana Echeverría le dio la bienvenida a su bebé arcoíris, sorprendió al compartir una serie de fotos del viaje familiar que realizaron y que generó rumores de divorcio, los cuales ya fueron desmentidos por la presentadora.

“Tal vez cuando crezcan no recuerden este viaje, pero yo nunca voy a olvidar lo feliz que fui viéndolos disfrutarlo”. Mariana Echeverría

De inmediato, las redes de la exparticipante de La casa de los famosos México se inundaron de mensajes positivos para la familia, pues aunque coincidieron en que el viaje no será completamente recordado por sus hijos; la experiencia familiar prevalecerá.

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Nuevo mensaje de Mariana Echeverría en redes. / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Actualmente, Mariana Echeverría se encuentra alejada de la pantalla chica, pero suele compartir contenido principalmente de maternidad y pareja; sin embargo, su historia de amor con el futbolista no es reciente.

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez comenzaron a salir en 2019 después de haber tenido un primer acercamiento en redes sociales.

después de haber tenido un primer acercamiento en redes sociales. S e comprometieron en junio de 2019 y llegaron al altar tan solo cinco meses después. Su ceremonia se realizó en Cancún el 9 de noviembre.

y llegaron al altar tan solo cinco meses después. Su ceremonia se realizó en Cancún el 9 de noviembre. En abril de 2020 la pareja anunció que se convertirían en padres por primera vez. Después de superar algunas complicaciones, le dieron la bienvenida a su primogénito en octubre de 2020.

Cinco años después, en medio de rumores de divorcio y tras haber tenido cuatro abortos, l a pareja recibió a su bebé arcoíris el 30 de junio de 2025.

Desde entonces, Mariana Echeverría comparte con sus seguidores su felicidad como mamá y pareja.

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