¿Irina Baeva y Alexis Ayala están juntos? Video en redes desata rumores tras divorcio de Cinthia Aparicio

La vida amorosa del actor mexicano, Alexis Ayala, continúa dando de qué hablar. Tras protagonizar una escena viral en plena playa con una mujer, ahora es relacionado con Irina Baeva, tras aparecer juntos en una alfombra roja. ¿Confirman relación?

Alexis Ayala / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron, tras casi tres años de matrimonio?

Durante una entrevista con una famosa revista nacional, Alexis Ayala reveló que su historia de amor con Cinthia Aparicio terminó y explicó que, presuntamente, fue ella quien tomó la decisión de concluir la relación:

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

La situación continuó dando de qué hablar, pues en distintas ocasiones Alexis Ayala fue cuestionado por reporteros que buscaban conocer más detalles sobre el fin de su matrimonio.

En uno de sus encuentros más recientes con la prensa, el actor confesó que una de las posibles razones detrás de su divorcio habría estado relacionada con la decisión de no querer tener hijos:

“ Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante” , aseguró Ayala.

De esta manera, salió a la luz la separación definitiva de la pareja, aunque la noticia también abrió paso a nuevas especulaciones alrededor de la situación.

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¿Alexis Ayala tiene nueva novia tras el divorcio de Cinthia Aparicio? / Redes sociales

¿Irina Baeva y Alexis Ayala presuntamente tienen una relación sentimental?

La nueva polémica que envuelve a Alexis Ayala es debido a un reciente video que circula en redes sociales, en el que se ve al actor mexicano abrazando a Irina Baeva, frente a la mirada de la prensa.

El ‘shippeo’ empezó cuando internautas llenaron de comentarios la grabación en la que ambos aparecen, asegurando que hacen una gran pareja:



“El nuevo sugar de la rusa”,

“A ella le gustan viejos, a él le gustan jóvenes” y,

“Linda pareja”.

Más allá de una presunta relación sentimental, el encuentro se debe a la promoción de la telenovela en la que ambos participan: Tan cerca de ti, nace el amor.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos artistas ha confirmado una relación sentimental, el material fue suficiente para que seguidores y usuarios iniciaran con las especulaciones.

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¿En qué telenovelas ha participado Irina Baeva?

Irina Baeva, antes de llegar a México, estudió periodismo y relaciones públicas en su país natal, Rusia. Sin embargo, decidió cambiar el rumbo de su vida para perseguir una carrera artística.

Su debut en la televisión mexicana ocurrió en 2015 con una participación en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse.

Posteriormente participó en producciones como:



Pasión y poder,

Vino el amor ,

, Me declaro culpable y

y Por amar sin ley.

Además de su carrera en la actuación, Irina Baeva también ha trabajado como modelo y figura publicitaria.

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