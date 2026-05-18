Alexis Ayala dice el verdadero motivo de su divorcio de Cinthia Aparicio, ¡la intimidad sale a relucir!

¡Ya salió el peine! Y es que al parecer Alexis Ayala finalmente reveló que fue lo que terminó su relación con Cinthia Aparicio, después de diversos rumores y declaraciones, no fue ningún tercero, sino un tema más íntimo, ¿qué dijo el actor? Te contamos todos los detalles.

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Alexis Ayala habló de los conflictos que vivió con Cinthia Aparicio. / IG: @programahoy

¿Cómo anunció Alexis Ayala su divorcio de Cinthia Aparicio?

Durante una entrevista con una revista de circulación nacional, Alexis Ayala reveló que se separó de Cinthia Aparicio, y la actriz es quién habría tomado la decisión de terminar con la relación.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, dijo Alexis Ayala.

El exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 destacó que “tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

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¿Por qué terminaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio? Actor revela detalles de su relación. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Cuál es el verdadero motivo del divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Durante una entrevista con medios, Alexis Ayala, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, retomó el tema de su ruptura con Cinthia Aparicio y mencionó que “al final las cosas empiezan, las cosas terminan, como lo dije esa vez, yo lo que tengo es un respeto a lo que vivó”.

Ante esto, el actor de telenovelas como ‘Tres mujeres’, ‘Carita de ángel’ y ‘Barrera de amor’ señaló que sus sueños y prioridades ya no coincidían con las de Cinthia Aparicio, donde surgió la intimidad, pues la actriz quería convertirse en madre y tener tres hijos.

“Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante”. Alexis Ayala.

El actor recordó que en todo momento dirá que vivió un amor maravilloso con la actriz porque “así fue. Merece todo mi respeto y lo va a tener siempre, también mi apoyo. Ahorita pues volaremos este separados. cada quien su casa y cada quien sus cosas”.

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Alexis Ayala compartió aspectos personales sobre su relación con Cinthia Aparicio y las dificultades que enfrentaron como pareja. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Cuántos hijos tiene Alexis Ayala?

Alexis Ayala, actor conocido por participar en distintas telenovelas mexicanas, es padre de dos hijas: Stephanie y una menor de edad. Aunque ambas han mantenido gran parte de su vida alejada de los reflectores, en algunas ocasiones han aparecido públicamente junto al actor en eventos y reuniones familiares.

La madre de Stephanie es la actriz Beatriz Zazueta, mientras que la mamá de su hija menor es Fernanda López, actriz y coach de fitness. Aunque las trayectorias de ambas son diferentes, las dos mantienen un vínculo importante con Alexis Ayala debido a la relación familiar que comparten con el intérprete como el actor lo dejó ver en La casa de los famosos México 2025, cuando su hija Roberta Ayala llegó de Estados Unidos para visitarlo.

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