Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: Filtran los últimos mensajes entre la expareja tras anunciar su inesperado divorcio

Parecían enamorados, se elogiaban en público y hasta presumían viajes juntos… pero algo ya no cuadraba. Luego de que Alexis Ayala confirmara su divorcio de Cinthia Aparicio, comenzaron a circular los últimos mensajes que intercambiaron en redes sociales y que hoy muchos interpretan como señales de que el final ya estaba cerca. ¿Qué pasó realmente entre ellos y por qué terminaron tan pronto su matrimonio?

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¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio antes de su divorcio?

Tras el anuncio oficial del divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, usuarios en redes sociales no tardaron en desempolvar los últimos mensajes públicos que la pareja compartió en Instagram, mismos que hoy han tomado un significado completamente distinto.

Fue el 19 de marzo cuando Cinthia Aparicio, actriz de Televisa, publicó un video en su cuenta oficial para celebrar su participación en la telenovela “Mi rival”. Entre los cientos de comentarios destacó el de su entonces esposo, Alexis Ayala, villano de telenovelas y finalista de La casa de los famosos México, quien le dedicó un mensaje lleno de admiración y cariño.

“A seguir brillando que esto apenas empieza. Te amo Cinthia Aparicio, gran trabajo de todos Mi rival” Alexis Ayala

El mensaje fue aplaudido por seguidores, quienes veían a la pareja como una de las más sólidas del medio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Cinthia Aparicio, quien agradeció las palabras, pero evitó decir “te amo”, algo que hoy muchos interpretan como una señal temprana de distanciamiento.

Este intercambio, que en su momento pasó desapercibido, ahora se ha vuelto viral tras confirmarse la separación, alimentando las teorías de que el matrimonio ya atravesaba una crisis desde semanas atrás.

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¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tras menos de tres años de casados?

La mañana del jueves 30 de abril, Alexis Ayala rompió el silencio en una entrevista con una revista de circulación nacional, donde confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de Cinthia Aparicio, con quien se casó en noviembre de 2023.

Durante la conversación, el actor explicó que fue la actriz quien tomó la decisión de separarse, aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos específicos. Aun así, dejó claro que el cariño y el respeto permanecen.

Alexis Ayala “Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”

Las palabras del actor fueron interpretadas por muchos como una separación madura, aunque también despertaron dudas entre el público, especialmente porque semanas antes la pareja había compartido imágenes de un viaje a Alaska, mostrando una relación aparentemente estable.

La diferencia de edad de 28 años, que siempre fue tema de conversación, volvió a colocarse en el centro del debate, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha señalado este factor como causa directa de la ruptura.

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Instagram

¿Los problemas de dinero fueron la verdadera causa del divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Mientras Alexis Ayala insiste en que la separación se dio en buenos términos, en redes sociales comenzaron a circular versiones no confirmadas sobre posibles problemas económicos dentro del matrimonio.

La cuenta de espectáculos “Reina Venenosa” compartió una imagen de una conversación privada en la que se sugiere que la pareja habría tenido que vender su casa, lo que habría generado tensiones importantes.

“Pues el dinero, tuvieron que vender la casa. Imagínate”, se lee en el mensaje filtrado.

La misma fuente insinuó que ya existían problemas íntimos y que el tema económico habría sido “la gota que derramó el vaso”. Esta teoría cobró fuerza luego de que Alexis Ayala, durante su participación en La casa de los famosos México, reconociera públicamente que atravesaba una etapa complicada en lo financiero, motivo por el cual aceptó entrar al reality.

Aunque no existe confirmación oficial, cientos de usuarios coinciden en que esta versión explicaría la repentina ruptura, descartando una infidelidad y apuntando a un desgaste provocado por las presiones económicas y profesionales.

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Posible causa del divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / IG: reinavenenosa

¿Cómo reaccionó Cinthia Aparicio tras confirmarse su separación de Alexis Ayala?

Tras hacerse pública la noticia del divorcio, Cinthia Aparicio no ofreció entrevistas ni declaraciones directas, pero sí compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una clara indirecta sobre el cierre de un ciclo.

“Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”, escribió la actriz.

Aunque no mencionó a Alexis Ayala, la frase fue tomada por sus seguidores como una señal de que está lista para comenzar una nueva etapa, tanto personal como profesional, ahora enfocada en su crecimiento individual.

Alexis Ayala lanza mensaje tras divorcio de Cinthia Aparicio / IG: alexisayala

Así inició el romance entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

La historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021, cuando coincidieron en las grabaciones de la telenovela “Si nos dejan”. Lo que inició como una relación laboral pronto evolucionó en un romance que no tardó en hacerse público.

En 2023, decidieron formalizar su relación con una boda civil en junio y una ceremonia religiosa en noviembre. A pesar de las críticas por la diferencia de edad, ambos defendieron su amor y compartieron momentos felices en redes sociales.

Hoy, esa historia llegó a su fin, confirmando que, incluso en el espectáculo, no todo lo que brilla en Instagram es eterno.