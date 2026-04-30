Divorcio Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: Revelan las causas por las que presuntamente terminaron, ¿infidelidad?

El divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fue confirmado este jueves 30 de abril, luego de varios días en los que rumores señalaban que la expareja tenía problemas en su relación. Hace unos minutos, una fuerte revelación llega a las redes y exhibiría la presunta causa de su ruptura. ¿Cuál fue?

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Cómo anunciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio que terminó su matrimonio?

El actor Alexis Ayala confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio a través de una revista de circulación nacional. En la entrevista, explicó que fue ella quien tomó la decisión, lo que terminó por validar los rumores que ya circulaban en redes sociales:

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

Por otra parte, aunque una separación es para muchos un punto de inflexión y una desvinculación total de una persona, el actor aseguró que seguirá apoyando todo lo que la actriz haga:

Su relación había sido una de las más comentadas dentro del medio del espectáculo, no solo por su historia sentimental, sino también por la diferencia de edad de 28 años entre ambos. Pero... ¿por qué terminaron?

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron?

Esta es la pregunta que más se hacen alrededor de la ruptura entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, y es que recientemente habían compartido imágenes de un viaje que hicieron juntos a Alaska, mostrando que su relación estaba fuerte.

Hace unos momentos, la cuenta de Instagram “Reina Venenosa”, compartió una imagen en la que muestra una conversación con otra persona, asegurando que la entonces pareja presuntamente tuvo que vender su casa, dando a entender que hubieron problemas de dinero:

“ Pues el dinero, tuvieron que vender la casa. Imagínate ”, se lee en la plática.

La misma influencer de espectáculos sugirió que presuntamente ya tenían algunos problemas íntimos, y que el tema económico terminó siendo “la gota que derramó el vaso” para terminar su matrimonio.

Lejos de una infidelidad, esta es una de las más recientes hipótesis, ya que Alexis, dentro de La casa de los famosos México, aceptó que había tenido problemas de dinero, razón por la que decidió entrar al reality.

Aunque esta teoría no se ha confirmado, cientos de comentarios creen que es la verdadera causa de su separación. ¿Será?

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Posible causa del divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / IG: reinavenenosa

¿Quién es Cinthia Aparicio y en qué telenovelas participó?

Cinthia Aparicio es una actriz mexicana que ha ganado reconocimiento en la televisión gracias a su participación en diversas telenovelas producciones.

Cinthia se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las escuelas más importantes para actores en el país. Tras esto, su incursión en la televisión comenzó con pequeñas participaciones.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en varias producciones, destacando principalmente en:



Si nos dejan (donde conoció a Alexis Ayala),

(donde conoció a Alexis Ayala), La rosa de Guadalupe y,

y, Como dice el dicho.

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