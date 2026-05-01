¿Christian Nodal confirma divorcio de Ángela Aguilar? El cantante borra todas sus publicaciones en redes

El cantante sonorense, Christian Nodal, vuelve al centro de la conversación al realizar una táctica digital que incluyó la eliminación de sus publicaciones en redes, desatando múltiples teorías acerca de su matrimonio. ¿Será que terminó oficialmente? Te contamos lo que sabemos.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo empezaron los rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde hace varias semanas comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, teorías que se crearon por distintos factores que llamaron la atención del público. Aquí te dejamos las principales causas:



Uno de ellos fue el estreno del tema “Un vals”. Aunque la canción estaba dedicada a Ángela, usuarios se sorprendieron al notar que en el video aparecía una modelo con gran parecido a Cazzu , expareja del cantante.

, expareja del cantante. A esto se sumaron rumores de una supuesta infidelidad. El periodista Javier Ceriani afirmó que el sonorense estaría engañando a su esposa con una mujer de origen dominicano.

con una mujer de origen dominicano. Otro punto que alimentó las versiones de crisis fue el aplazamiento de su boda religiosa, la cual estaba programada para mayo. Según explicó el propio Nodal, la decisión se tomó debido a temas de inseguridad en Zacatecas, sitio donde planeaban celebrar la ceremonia.

La falta de declaraciones por parte de la pareja solo incrementó la incertidumbre. Sin embargo, estos rumores parecieron perder fuerza luego de que ambos aparecieron juntos en fotos de Kunno, amigo de Ángela, así como siendo captados saliendo de un avión.

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Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Christian Nodal eliminó sus publicaciones por culpa de Ángela Aguilar?

Usuarios en redes sociales reportaron durante las primeras horas de este viernes 1 de mayo, que el perfil del cantante Christian Nodal en Instagram aparecía completamente vacío.

Todas las fotografías y videos que formaban parte de su historial desaparecieron sin previo aviso, dejando únicamente una breve descripción compuesta por tres emojis: la bandera de México, un nopal y un corazón en llamas.

Además, el artista cambió su foto de perfil por una imagen con la letra “N”, lo que muchos interpretaron como una señal de rebranding o reinvención musical.

La mañana de este viernes, Nodal compartió una historia en su cuenta de Instagram, asegurando que se vienen los dos mejores días de este año para él:

Ya no es un sueño, es totalmente una realidad, ya estoy por acá en Santiago (Chile), listo para vivir lo que será seguramente dos de las mejores noches de este año. Los amo un ching*. Christian Nodal

Fuera de las polémicas, ¿qué tendrá preparado el artista sonorense?

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Nodal elimina publicaciones / IG: Nodal

¿Christian Nodal regaló boletos para su concierto en Chile?

La polémica en torno a los conciertos de Christian Nodal en Chile comenzó a inicios de febrero de este año, pues en redes señalaban que la venta iba mal, y que hasta la posibilidad de cancelar sus shows existía.

En aquel mes, parecía que la gente del país sudamericano tenía un rechazo hacia él, ya que no había vendido ni la mitad de las entradas. En una revisión en la boletera oficial del evento hoy 1 de mayo, las cosas parecen ir mejor para el sonorense, pues son pocos los lugares disponibles.

En vídeos recientes de influencers chilenas, aseguran que el artista no vendió y hasta sugieren que pudieron haber regalado las entradas:



“En Chile él no suena”,

“Todos los días promocionan más baratos los boletos” y,

“En la radio los anuncian a cada rato, están desesperados”.

Aunque no se ha confirmado que hayan sido regalados, muchos chilenos revelan que sí han habido tácticas para poder promocionar los boletos y llenar el show del cantante mexicano.

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