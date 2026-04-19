Ángela Aguilar reaparece en redes en medio de supuesta crisis matrimonial con Christian Nodal, ¿confirma divorcio?

Ángela Aguilar ha estado en medio del escándalo en los últimos días. Y es que ha circulado la versión de que, presuntamente, se habría separado de Christian Nodal. Esto, a raíz del lanzamiento de ‘Un vals’, video de la más reciente canción del artista en el que aparece una modelo similar a su ex Cazzu. También se dice que influyó el rumor de la supuesta infidelidad con una dominicana.

Desde que comenzaron las especulaciones, la hija de Pepe Aguilar se había mantenido alejada de las redes sociales. No fue hasta hace unas horas que reapareció con un anuncio que dio mucho de qué hablar. Te contamos los detalles.

Ángela Aguilar / Mezcalent

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¿Por qué Ángela Aguilar habría decidido separarse de Christian Nodal?

La canción de ‘Un vals’, al menos por lo que se decía públicamente, estaba planeada para plasmar el gran amor que Christian Nodal le profesaba a Ángela Aguilar. De hecho, el propio cantante anunció con bombo y platillo el lanzamiento del videoclip.

No obstante, el material dio mucho de qué hablar por la aparición de Dagna Mata, una modelo que tiene facciones muy parecidas a Cazzu, ex de Nodal. El artista se justificó diciendo que él no tuvo injerencia en la producción, algo que fue respaldado por el director del proyecto.

La familia Aguilar igual lanzó un comunicado pidiendo al público que no se involucrara a Ángela en este tipo de polémicas. Aunado a todo esto, el periodista Javier Ceriani reportó que, supuestamente, Christian estaba engañando a la joven con una dominicana.

Tras esto, diversos medios informaron que, supuestamente, estaban separados. Hay dos versiones del tema: El primero que Ángela corrió a Nodal de la casa que comparten en Houston, la segunda es que ella se habría ido del hogar y se mudó a la casa de sus padres, que queda a pocos minutos.

También se dijo que Pepe Aguilar confrontó a Nodal y hasta lo insultó. Según Ceriani, este fin de semana hablarían nuevamente para llegar a un acuerdo, ya sea para terminar el matrimonio o buscar una forma de disipar el escándalo.

Un vals / Captura de pantalla

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Así reapareció Ángela Aguilar en medio de señalamientos de su presunto divorcio

Hace algunas horas, Ángela Aguilar reapareció en Instagram con el anuncio de ‘La china de los ojos negros’, una canción de su abuelo Antonio Aguilar. Sin hacer ningún comentario personal, dio a conocer que se lanzará el próximo 21 de abril.

En el video promocional, se puede ver un disco de vinilo con la portada de la canción en un tocadiscos antiguo. Por supuesto, sus fans no dudaron en apoyarla y prometer que “retumbarán la bocina” cuando se estrene.

Algunos consideran que, más allá de promocionar su trabajo, el post sería una forma de dejar clara su postura. Para muchos, la joven expresaría que no quiere involucrarse en controversia y prefiere estar enfocada en su música.

Cabe mencionar que ni siquiera ha usado su canal de difusión en WhatsApp para hablar con sus fanáticos. De hecho, su última conexión fue el 5 de abril y solo fue para desear un buen día a todos sus fanáticos.

¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre su presunta separación de Ángela Aguilar?

Christian Nodal tampoco ha hecho ningún tipo de declaración sobre su presunto divorcio de Ángela Aguilar. Lo último que ha dicho con relación a su matrimonio fue que ya no se iba a casar con su esposa por la iglesia.

Recordemos que ambos habían dicho que harían la ceremonia religiosa en mayo de este año. No obstante, el cantante dijo hace algunas semanas que el evento se pospondría. Explicó que querían hacerlo en Zacatecas, pero que en ese lugar hay mucha inseguridad y preferían esperar a que las cosas estuvieran “más tranquilas”.

Esto también ha causado muchos memes en redes sociales, la mayoría bromeando con el hecho de que Nodal “no puede durar más de dos años en una relación” y que “se acerca mayo, es decir, su mes de celo”. Esto último en referencia a que, en mayo de 2024, terminó con Cazzu y dos semanas después anunció su noviazgo con Ángela.

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