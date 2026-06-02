¿Ángela Aguilar responde a las críticas tras reaparecer en el escenario con Nodal? Manda fuerte mensaje: “Respeto”

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a compartir el escenario en La Plaza de Toros la noche del pasado 30 de mayo. Pese a que los intérpretes de “Dime cómo quieres” habían dejado de compartir su talento en conciertos, sorprendieron a propios y extraños al recrear momentos que generaron críticas.

Te recomendamos: Emiliano Aguilar destapa pleito con Christian Nodal: “Nunca lo voy a dejar ir”, asegura

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a cantar juntos. / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Cómo fue la presentación de Ángela Aguilar y Christian Nodal en La Plaza de Toros?

Semanas después de que Christian Nodal canceló su concierto en Sonora por supuesta baja venta de boletos, el intérprete de “Botella tras botella” decidió consentir al público capitalino con la presencia de Ángela Aguilar, su esposa, en el escenario.

La hija de Pepe Aguilar interpretó junto al sonorense el sencillo “Dime cómo quieres” y recrearon los diálogos que en algún momento les valieron varias críticas. "¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”, preguntó Nodal; a lo que Ángela Aguilar respondió: “Porque eres mi esposo, Christian”.

Una vez que la cantante de “En realidad” bajó del escenario, Christian Nodal deseó que todos los presentes encontraran al amor de su vida, mensaje que emocionó al público, pero momentos más tarde la integrante de la dinastía Aguilar fue captada abandonando el lugar repentinamente.

Lee: ¿Yuri en crisis matrimonial? En vivo le dicen que su marido es un “traidor” y ella remata: “desgraciado”

Christian Nodal volvió a cantar con Ángela Aguilar. / Mezcalent, Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar ante rumores de pelea con Christian Nodal?

En medio de las críticas que enfrenta Ángela Aguilar por supuesto desaire a Alex Fernández, ahora se ve envuelta en rumores de pelea con Christian Nodal tras cantar juntos en La Plaza de Toros México.

Pese a los dimes y diretes que se han dicho sobre la pareja, la intérprete de “Qué agonía” decidió romper el silencio con un contundente mensaje en el que resalta la importancia del amor y respeto en un show tan significativo para su esposo.

“Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto amor y respeto, lo hizo todavía más bonito. Gracias por estar para él, por recibirnos con cariño y por recordarnos que la música siempre será nuestro refugio”. Ángela Aguilar

Para acompañar el texto, colocó un video en el que se observan varios de los momentos que compartió con su esposo y el público en su reciente presentación en la Ciudad de México.

Lee: Majo Aguilar desata críticas por el ‘outfit’ que utilizó en su concierto: ¿Polémica por enseñar de más? VIDEO

¿Por qué surgieron los rumores de pelea entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque los cantantes de regional mexicano protagonizaron un romántico momento arriba del escenario, Ángela Aguilar dejó el lugar antes de que terminara el show, lo que generó especulaciones de una posible pelea.

Sin embargo, esa misma noche se dio a conocer que la nieta de Antonio Aguilar solo se desplazó a un túnel donde recibió a su esposo con los brazos abiertos al final del concierto. De esa forma, Ángela Aguilar y Christian Nodal demostraron que, pese a los rumores de divorcio que enfrentan constantemente, su matrimonio sigue en pie.

No te pierdas: ¿Kunno se convierte en cuñado de Ángela Aguilar? Quiere “subirse a la cama” con uno de sus hermanos